الحلقة الأخيرة من «البرنس».. وفاة فدوى وشنق أحمد زاهر (صور)

كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل البرنس

وتظهر الصور من كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل البرنس استرداد رضوان البرنس لحقه، وشنق أحمد زاهر.مسلسل البرنس يشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وروجينا ورحاب الجمل وريم سامي وأحمد داش وأيمن عزب وسلوي عثمان واحلام الجريتلي ومحمد مهران وصفاء الطوخي واخرون وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.