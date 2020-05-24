رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة الأخيرة من «البرنس».. وفاة فدوى وشنق أحمد زاهر (صور)

الأحد 24/مايو/2020 - 02:36 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
طباعة
حصلت "الدستور" على صور لبعض مشاهد الحلقة الأخيرة من مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان ويعرض على شاشة قناة دي إم سي، بمشهد جمع بين "فتحي" الفنان أحمد زاهر و"فدوى" زوجته الفنانة روجينا حيث كشفت الحلقة عن قيام فتحي بشنق فدوى بعد علمه بخيانتها له مع شقيقه "ياسر" الفنان محمد علاء.

كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل البرنس


وتظهر الصور من كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل البرنس استرداد رضوان البرنس لحقه، وشنق أحمد زاهر.

مسلسل البرنس يشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وروجينا ورحاب الجمل وريم سامي وأحمد داش وأيمن عزب وسلوي عثمان واحلام الجريتلي ومحمد مهران وصفاء الطوخي واخرون وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«المتحدة» تنقل صلاة العيد من مسجد الفتاح العليم

رابط نتيجة المرحلة الابتدائية وحتى الصف الثاني الإعدادي بالرقم القومي في القاهرة

6 أمراض تُشفى بـ«الليمون والفلفل والملح»

29 مصابًا بكورونا في دمياط بسبب الإفطار الجماعي و230 حالة تعافٍ

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

مأساة فنانة شهيرة مع جيرانها.. تركوا جثتها متعفنة وسرقوا مكتبتها الثمينة

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

مأساة فنانة شهيرة مع جيرانها.. تركوا جثتها متعفنة وسرقوا مكتبتها الثمينة

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

مركز روسي: إنتاج لقاح ضد كورونا بنهاية الصيف

دراسة: تضرر مشيمة الحوامل المصابات بكورونا

منوعات

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات

القنوات الناقلة لصلاة عيد الفطر 2020 من مسجد الفتاح العليم

«عيدكم مبارك».. مسجات عيد الفطر 2020

أحدث وأجمل صور معايدة عيد الفطر 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
مؤمن المحمدي
القوة الناعمة
ماجد حبته
العيد.. رقاب الإرهابيين.. والعبيد
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
المزيد

الثقافة

صفية القباني: تكريم الراحل آدم حنين بنقابة التشكيليين قريبًا

نجاح كبير لأول ماراثون قراءة في السعودية

«نحن شعب مهذب».. تأملات سيرجي لافروف في السياسة الخارجية الروسية

قصر السينما يعلن أسماء الفائزين بأفضل سيناريو عن «كورونا»