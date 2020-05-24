الحلقة الأخيرة من «البرنس».. وفاة فدوى وشنق أحمد زاهر (صور)
الأحد 24/مايو/2020 - 02:36 ص
حسين الجنديطباعة
حصلت "الدستور" على صور لبعض مشاهد الحلقة الأخيرة من مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان ويعرض على شاشة قناة دي إم سي، بمشهد جمع بين "فتحي" الفنان أحمد زاهر و"فدوى" زوجته الفنانة روجينا حيث كشفت الحلقة عن قيام فتحي بشنق فدوى بعد علمه بخيانتها له مع شقيقه "ياسر" الفنان محمد علاء.
وتظهر الصور من كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل البرنس استرداد رضوان البرنس لحقه، وشنق أحمد زاهر.
مسلسل البرنس يشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وروجينا ورحاب الجمل وريم سامي وأحمد داش وأيمن عزب وسلوي عثمان واحلام الجريتلي ومحمد مهران وصفاء الطوخي واخرون وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.
كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل البرنس
وتظهر الصور من كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل البرنس استرداد رضوان البرنس لحقه، وشنق أحمد زاهر.
مسلسل البرنس يشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وروجينا ورحاب الجمل وريم سامي وأحمد داش وأيمن عزب وسلوي عثمان واحلام الجريتلي ومحمد مهران وصفاء الطوخي واخرون وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.