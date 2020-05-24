موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات





موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2020 في محافظات مصر.

القاهرة 5:22

الجيزة 5:22

الإسكندرية 5:24

بورسعيد 5:15

السويس 5:17

العريش 5:09

الطور 5:16

سانت كاترين 5:14

طابا 5:08

شرم الشيخ 5:14

دمنهور 5:23

طنطا 5:21

المنصورة 5:19

الزقازيق 5:20

بنها 5:21

شبين الكوم 5:22

كفر الشيخ 5:21

الفيوم 5:25

بنى سويف 5:24

المنيا 5:28

أسيوط 5:28

سوهاج 5:27

قنا 5:24

أسوان 5:27

أبو سمبل 5:35

مرسى مطروح 5:35

الغردقة 5:17

الخارجة 5:35

الإسماعيلية 5:16

دمياط 5:16

السلوم 5:43

نويبع 5:10

حلايب 5:16

شلاتين 5:18





كيفية أداء صلاة عيد الفطر وأوضحت دار الإفتاء عن كيفية أداء صلاة عيد الفطر وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولذلك فإن حفظ النفس وصحة المسلمين لها الأولوية عن أداء الصلاة فى الساحات وهذا يعني أنه فى حالة إلغاء صلاة العيد فى الساحات الجماعية هذا العام فيجوز أن يصلي أفراد الأسرة الواحدة صلاتهم فى المنزل وتؤدي الصلاة الجماعة بنفس الطريقة المعروفة لأداء صلاة العيد ولكن بدون خطبة.



وتتكون صلاة عيد الفطر المبارك من ركعتين، الأولى تتكون من 7 تكبيرات ثم قراءة الفاتحة وسورة قصيرة، ثم الركعة الثانية من 5 تكبيرات ثم سورة صغيرة بعد الفاتحة، وعقب القيام من الركوع يتم الدعاء بصوت جهري للأمة جميعا، ثم عقب الانتهاء من ذلك يبدأ الإمام في إلقاء خطبة العيد متحدثا عن فضل عيد الفطر والزكاة.



كما حذرت دار الإفتاء من دعاوى التجمعات لصلاة عيد الفطر المبارك، في ظل استمرار غلق المساجد منعَا لتفشي فيروس كورونا المستجد.



ونشرت دار الإفتاء تنبيه مهم بخصوص صلاة العيد من صلى صلاة العيد في المنزل سيحصل على أجرها كاملًا، ومن يفعل ذلك سيأخذ ثواب أكبر لأنه أكثر حرصًا على حياة الناس وهو ما يدعو إليه الإسلام.





ويبحث الكثير من المسلمون عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2020 والذي يفصلنا عنه ساعات قليلة، ويوفر الدستور لقراءه موعد صلاة عيد الفطر في محافظات مصر.











