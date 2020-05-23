خلطة وائل جسار ووليد سعد تشعل السوشيال بجديدهم «ماتغيبش ثواني»

طرحت منذ قليل شركة «لايف ستايلز ستوديوز» لصاحبها فهد الزاهد أغنية «ماتغيبش ثواني» للفنان وائل جسار، ومن كلمات خالد تاج الدين وألحان الملحن الكبير وليد سعد وإخراج فادي حداد.ومنذ الدقائق الأولى من نزول الأغنية واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بهتافات إعجاب بهذا الدويو الناجح دائما وليد سعد ووائل جسار في أول تعاون لهما مع شركة لايف ستايلز ستوديوز.‏وكان سلطان الألحان الملحن وليد سعد قد أعرب عن سعادته بالتعاون مرة ثانية مع المطرب وائل جسار، مؤكدا أن أغنيته الجديدة «ما تغيبش ثواني» تقدم شكل جديد ومختلف من حيث اللحن والكلمات.