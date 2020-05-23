مباحث التهرب الضريبي تضبط 191 قضية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال 24 ساعةبالتنسيق مع فروعها الجغرافية في المحافظات عن ضبط 191 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.