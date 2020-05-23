"المتحدة" تنقل صلاة العيد من مسجد الفتاح العليم

قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي نقل صلاة عيد الفطر ١٤٤١ هجرية عبر قنوات دي أم سي وسي بي سي وأون والحياة من مسجد الفتاح العليم.وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة إن الحضور في الصلاة من العاملين في المسجد وعددهم لا يتجاوز ٣٠ مصليًا وسيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية الصحية.