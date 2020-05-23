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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ سمنة يُقدم نصائح التغذية الصحية خلال عيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 03:38 م
سمنة
سمنة
هدير شعراوي
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قال الدكتور هشام العامري، عضو الجمعية الأمريكية لدراسة السمنة، إن الانتقال من شهر رمضان للعيد يؤثر بشكل كبير على صحة المواطنين والمعدة، لأنه بعد أن كان الجسم تعود على صيام أكثر من 15 ساعة تختلف طبيعة عمل الجهاز الهضمي.

وأضاف العامري، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع علي فضائية "إم بي سي مصر٢"، أنه من الضروري تدريج الأكل في أيام عيد الفطر، موضحًا أن معظم الأطعمة المتعلقة باحتفالات العيد بها الكثير من السعرات الحرارية، فإن الكعكة بالعجمية الواحدة منها بها 640 سعرًا حراريًا.

وأكد العامري أن السمنة من الأشياء المسببة في تقليل المناعة بشكل كبير، وحذر من التدخين على معدة فارغة دون الأكل أو الشرب ومن الممكن أن تسبب مضاعفات وخيمة.

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