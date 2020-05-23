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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«كونوا لقاح بعض».. الدستور «نيوز ليتر 90» تناقش التعايش مع كورونا

السبت 23/مايو/2020 - 03:21 م
جريدة الدستور
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«حتى يرى لقاح كورونا النور.. كونوا لقاح بعض» هو عنوان نشرتنا البريدية هذا الأسبوع، حيث يرسل فريق «الدستور news letter» تهنئة لكل المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك فى ظل جائحة كورونا التى يبدو أنها ستظل معنا فترة طويلة خلال المدة المقبلة، وعلينا التعايش معها حتى فى الأعياد التى هى أجمل لحظات العام.

ويوجه فريق النشرة نداءً للتعايش خلال الأزمة، وألا يغلق بعضنا الباب فى وجه بعض، وألا نعيش لأنفسنا فقط، وعلينا أن نميل ونسأل عن كل من حولنا.. كيف يأكلون؟ وكيف يعيشون؟ وما يعانون؟.

نحو 124 لقاحًا محتملًا مضادًا لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» لا تزال قيد التطوير فى جميع أنحاء العالم، وفقًا لوثائق منظمة الصحة العالمية المنشورة على موقعها على الإنترنت.
 
وحسب المنظمة، فإن 10 من هذه اللقاحات قيد التجارب السريرية، بما فى ذلك تجارب كل من الولايات المتحدة والصين، حيث شهدت التجارب السريرية ارتفاعًا، لتصل إلى 10 لقاحات بعد أن كانت 8 فى 15 مايو الماضى.

ولا يزال 114 لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم فى تقييم ما قبل التجارب السريرية، بما فى ذلك لقاحات جامعة طوكيو، وجامعة تولين، وجامعة ألبرتا، وجامعة بيتسبرغ، لتشهد أعداد تلك اللقاحات ارتفاعًا، بعد أن كانت 110 لقاحات فى 15 مايو الماضى، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. 

كانت جامعة أوكسفورد البريطانية، قد أعلنت، فى بيان، أنها ستبدأ المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب البشرية للقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بعدما شهدت المرحلة الأولى أكثر من 1000 تطعيم.

وسيشارك فى الدراسة التالية أكثر من 10 آلاف من البالغين والأطفال، وستوسع المرحلة الثانية الفئة العمرية للأشخاص الذين يتم اختبار اللقاح عليهم لتشمل عددًا صغيرًا من كبار السن والأطفال، وستقيّم المرحلة الثالثة كيفية عمل اللقاح فى عدد كبير من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.


ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟

مصر الأولى عالميًا فى تصدير الفراولة.. كيف حدث ذلك؟

أكدت تقارير حديثة، أصدرها مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة، أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا فى تصدير الفراولة المجمدة، وأكد الوزير فى هذا الشأن أن ذلك يعد تأكيدًا لثقة العالم فى المنتجات الزراعية المصرية التى تغزو جميع الأسواق.

وقال وزير الزراعة إن محصول الفراولة يُزرع فى محافظات القليوبية والبحيرة والإسماعيلية والشرقية، وكذلك منطقة النوبارية، وإنتاجها يغطى الاستهلاك المحلى، ويتم تصدير نحو 20 ألف طن فراولة طازجة للخارج بأسعار عالية؛ لأن الفراولة المصرية تتمتع بسمعة جيدة فى الأسواق العالمية، كما يتم تصدير نحو 4 ملايين شتلة فراولة سنويًا، بالإضافة إلى الفراولة المجمدة، التى يبدأ موسم تصديرها فى شهر فبراير من كل عام بعد انتهاء تصدير الطازجة مباشرةً فى شهر ديسمبر.

وتابع وزير الزراعة أنه فى إطار دعم محصول الفراولة فقد سبق للبنك الزراعى المصرى زيادة حجم التمويل الذى يُمنح لمزارعى الفراولة من 15 ألف جنيه إلى 60 ألفًا للفدان المنزرع فراولة الموجهة للتصدير؛ لتدعيم وزيادة قدرات المزارعين على مواجهة تكاليف الإنتاج.

ومؤخرًا تمت زيادة الفئة التسليفية للفدان إلى 90 ألف جنيه، بفائدة مخفضة مدعومة من الدولة.. وفى إطار تشجيع مصدّرى الفراولة، تم تطبيق أول نموذج لتمويل المحصول وفقًا لنظام سلاسل القيمة، حيث تم ربط المزارع بموردى مستلزمات الإنتاج، وفى ذات الوقت تم ربط هؤلاء المزارعين بالمستوردين من خلال بروتوكول تعاون بين البنك الزراعى وإحدى الشركات المتخصصة فى ذلك.
 
بجامعات ذكية وتدريب لمواجهة التحديات.. التعليم العالى تستعد للحياة بعد «كوفيد- 19»

شارك الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات، فى حلقة نقاشية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، تحت عنوان نجاح المؤسسة فى التدريس والتعليم عبر الإنترنت فى المنطقة العربية «جامعات المستقبل» والحياة بعد COVID-19، والتى نظمتها منظمة QS لتصنيف الجامعات عالميًا.

وتساءل أحد الحضور إذا ما كانت هناك خطة لتطوير المقررات المطروحة؟ ومدى إمكانية ترخيص الشهادات للمقررات المطروحة أون لاين؟، فأكد نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى وجود خطة متكاملة لتطوير اللوائح والمقررات تتماشى مع الظروف الطارئة، وتحديد ما سوف يتم فى الفصول الدراسية فيما بعد الأزمة، سواء كانت عبر شبكة المعلومات أو اتصال افتراضى بين المحاضر والطلاب عبر عدة قنوات للتواصل، بما يضمن أن تغطى المناهج الدراسية المهارات الأساسية والمعرفة اللازمة.

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور أهمية العمل بالإمكانيات المتاحة والاستفادة من الوضع الحالى فى تشغيل كفاءات الجامعات الذكية، وتدريب الجيل الجديد لمواجهة التحديات.

فيديو الأسبوع
يرشح لكم فريق النشرة فيديو من موقع الساحة، بمناسبة انتهاء الموسم الرمضانى، عن الفنانة إنعام سالوسة، الشهيرة بجملة «أنا ماما يالا».. وهى مبدعة فى كل أدوارها على الرغم من أنها لم تنل ما تستحق من التكريم.
 
صورة الأسبوع

نرشح لكم صورة بعنوان «البعض يموت بالأفرول.. وآخرون بالبدلة الحمراء» حول الصور والفيديو المسربة للإرهابى الذى تم تنفيذ حكم الإعدام عليه شنقًا بعد الجرائم التى ارتكبها بحق رجال الجيش والشرطة.

فريق النشرة: محمد عبدالعزيز - وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين 
محمود - منة سالم - أمينة زكى.

إشراف وتحرير: أحمد عاطف رمضان - إخراج: أحمد غنام
انتظرونا ونشرة جديدة السبت المقبل.
لأى ملاحظات أو استفسارات أو التواصل مع فريق «الدستور News letter» نرجو مراسلتنا على البريد الإلكترونى التالي: [email protected]

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