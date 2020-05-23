«كونوا لقاح بعض».. الدستور «نيوز ليتر 90» تناقش التعايش مع كورونا

وحسب المنظمة، فإن 10 من هذه اللقاحات قيد التجارب السريرية، بما فى ذلك تجارب كل من الولايات المتحدة والصين، حيث شهدت التجارب السريرية ارتفاعًا، لتصل إلى 10 لقاحات بعد أن كانت 8 فى 15 مايو الماضى.



ولا يزال 114 لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم فى تقييم ما قبل التجارب السريرية، بما فى ذلك لقاحات جامعة طوكيو، وجامعة تولين، وجامعة ألبرتا، وجامعة بيتسبرغ، لتشهد أعداد تلك اللقاحات ارتفاعًا، بعد أن كانت 110 لقاحات فى 15 مايو الماضى، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.



كانت جامعة أوكسفورد البريطانية، قد أعلنت، فى بيان، أنها ستبدأ المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب البشرية للقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بعدما شهدت المرحلة الأولى أكثر من 1000 تطعيم.



وسيشارك فى الدراسة التالية أكثر من 10 آلاف من البالغين والأطفال، وستوسع المرحلة الثانية الفئة العمرية للأشخاص الذين يتم اختبار اللقاح عليهم لتشمل عددًا صغيرًا من كبار السن والأطفال، وستقيّم المرحلة الثالثة كيفية عمل اللقاح فى عدد كبير من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.