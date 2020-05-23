كنيسة مارمرقس بشبرا تستعد لعودة الكنائس بـ« استمارات»

تستعد الكنائس المسيحية المختلفة في مصر، لإعادة فتحها مرة أخري في يونيو المقبل أمام الأقباط بعد إغلاق دام أكثر من شهرين بموجب قرار من قبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وأعلنت كنيسة القديس مارمرقس بشبرا، عن عدة شروط عند فتح الكنائس أبوابها وحضور القداسات.وقالت كنيسة مارمرقس بشبرا، في بيانها: نحن في انتظار اشارة فتح الكنائس وبدء القداسات، وتمهيدا لذلك يرجى تسجيل الأسر في الاستمارة الخاصة بحضور القداسات والحصول عليها إما من سكرتارية الكنيسة او من صفحة الكنيسة على الفيسبوك أو من وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة باجتماعات الكنيسة.وأضاف بيان الكنيسة: أن جميع الشعب ملتزم بها ولا توجد استثناءات ولن يسمح بالدخول إلا لمن سبق له التسجيل باستمارة الحضور، وتلتزم الأسرة بحضور قداسً واحد شهريًا مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال حضور القداس الإلهي مع إحضار مطهر اليدين واللفائف الخاصة بالأفراد.وتابع البيان: أن الكنيسة سوف تقيم قداسًا واحدًا يوميًا وخلال أيام الجمعة والسبت والأحد يقام قداسان خلالهما، وسوف يتم التواصل مع شعب الكنيسة إما بمكالمة تليفونية او برسالة sms على الموبايل المسجل بالاستمارة، ونصلي من أجل بلادنا الحبيبة مصر وكنيستنا القبطية في كل ربوعها أن يحفظها الله من الوباء.