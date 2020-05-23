منى زكي مفاجأة الحلقة الأخيرة من «ونحب تاني ليه»

حقق مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، نجاحًا كبيرًا خلال الحلقات السابقة من عرضه، والذي نافست به خلال السباق الرمضاني الجاري.وأكد مصدر داخل فريق العمل، لـ"الدستور"، أن الفنانة منى زكي ستظهر كضيفة شرف ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل ضمن سياق الدراما، كما أنه من المقرر ظهور فنان آخر كضيف شرف من الوجوه الشابة، مشيرًا إلى أن ظهور منى زكي سيقلب موازين الأحداث، وتعتبر مفاجأة من العيار الثقيل.مسلسل "ونحب تاني ليه" ينتمي لنوعية الدراما الرومانسية الاجتماعية، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين عبدالعزيز كل من شريف منير، كريم فهمي، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عزالعرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.