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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء يكشف حجم الأوراق المتداولة بالبورصة خلال 2020

السبت 23/مايو/2020 - 11:24 ص
المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة
أميرة ممدوح
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رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور أداء البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الحالى مقارنة بالربع المناظر من العام السابق عليه، إذ سجلت قيمة الأوراق المتداولة المقيدة بالبورصة دون صفقات ارتفاعات متتالية بدءًا من 10.9 مليار جنيه خلال شهر يناير 2020 ثم 12 مليار جنيه خلال فبراير 2020 وصولًا لـ 15.5 مليار جنيه خلال شهر مارس من نفس العام.

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه، إلى أن الأوراق المتداولة والمقيدة بالبورصة شهدت انخفاضًا بقيمة قدرها 3 مليار جنيه خلال عام واحد فقط، بعد أن هبطت قيمة الأوراق من 17.5 مليار جنيه خلال مارس 2019 لـ 15.5 مليار جنيه خلال مارس 2020.

وأضاف الإحصاء، أن جميع مؤشات البورصة انخفضت عدا مؤشر Nile، حيث انخفض مؤشر EG X30 من 14737.9 نقطة خلال مارس 2019 لـ 9593.9 نقطة خلال مارس 2020، وانخفض مؤشر EG X30 Capped من 18865.2 نقطة لـ1184.7، وEG X100 من 1738.2 نقطة لـ1030.9 نقطة.

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