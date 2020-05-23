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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 288556 طن قمح بصوامع وشون البحيرة

السبت 23/مايو/2020 - 11:19 ص
قمح
قمح
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قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم توريد 288556 طن قمح محلي حتى صباح السبت، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم، انتظام عمل لجان فرز واستلام القمح مع ثاني أيام شهر رمضان من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة في 27 شونة و5 صوامع مطورة، وهي كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.

وشدد محافظ البحيرة على أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسروقة، لضمان انتظام توريد القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وطالب المحافظ بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقا لأسعار التوريد وفقا لدرجة النظافة المحددة، هى 670 جنيها للأردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيها للأردب بدرجة 23 قيراطا، و700 جنيه للإردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

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