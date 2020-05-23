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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طارق متولي: قطاع التأمين يحتاج استراتيجية جديدة في ظل أزمة كورونا

السبت 23/مايو/2020 - 09:59 ص
طارق متولي
طارق متولي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة نتيجة لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في مصر تصب بالتأكيد في مصلحة المواطن، ولكن تأثر بها قطاع التأمين كغيره من القطاعات التي شهدت ركودًا بسبب انتشار هذا الفيروس.

وأوضح متولي - في تصريحات صحفية - أن قطاع التأمين أصبح عليه مواجهة مجموعة من التحديات التي فرضتها تداعيات كورونا، والمتمثلة في تراجع الأقساط، وانخفاض حجم الأعمال مع ارتفاع مطالبات بعض المجالات وتراجع قيمة الاستثمارات المالية، مشيرًا إلى مبادرة تأجيل سداد الأقساط التي أقرتها الرقابة المالية، والتي تسمح بمهلة 60 يومًا بخلاف ماورد فى الوثيقة، فجميع هذه الظروف تؤدي إلى تراجع نسب الأهداف الموضوعة لتحقيق المستهدف الربحي لشركات التأمين بنسبة تتراوح من 25 إلى 30% على الأقل، وضعف تحصيل الأقساط، بنسب تتراوح من 15 إلى 20% على الأقل.

وأضاف أنه لم يعد هناك أيًا من العملاء يقبل الاشتراك بوثائق تأمينية جديدة، وكذلك أغلب العملاء القدامى لا تقبل بتجديد الاشتراك، وذلك بسبب عدم ضمان وجود مصدر دخل لهم بالأيام القادمة بسبب أزمة كورونا.

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