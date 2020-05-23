حظك اليوم.. برج العقرب السبت 23 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 23 مايو 2020، وفيما يخص برج العقرب، قالت:مهنيًا: يكون هذا اليوم منطلقًا لمسيرة أخرى متميّزة تتيح أمامك فرصًا مهنية استثنائية.عاطفيًا: لا تتباهَ أمام الشريك بحبك الكبير له، فهو يعرفه فيك منذ اليوم الأول وإلا لما اختارك لإكمال الحياة معك.صحيًا: وضعك الصحي غير منتظم اليوم ويتقلب من سيّئ إلى أسوأ.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.