مصرع تاجر هيروين فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالإسماعيلية

وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية جديدة حاسمة، أسفرت عن مصرع عنصر إجرامى بالإسماعيلية خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة (عاطل مُقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "قتل عمد وسلاح نارى- سرقة بالإكراه- تبديد" محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد)- بالاتجار فى المواد المخدرة خاصةً مخدر الهيروين، متخذًا من منطقة طريق جنيفة وأم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وحيازته أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطه الآثم.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعاره بقوات الأمن بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، حيث قامت القوات بالتعامل مع المجرم حتى تم مصرعه، وعُثر بجوار جثته على(بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار- 100 جرام لمخدر الهيروين- 3 هواتف محمولة.وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.