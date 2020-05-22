فلسطين تشكر مصر على إرسالها مساعدات طبية لمواجهة كورونا

وجه دياب اللوح سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة والشعب المصري، لإرسالها عشرات الأطنان من المساعدات الطبية وأدوات التعقيم لدولة فلسطين، لمواجهة والوقاية من جائحة كورونا.وقال السفير دياب اللوح، في بيان له مساء اليوم الجمعة، إن هذه الخطوة من الشقيقة الكبرى مصر تأتي تأكيدا على العلاقات المتميزة والإيمان التام بوحدة المصير والأهداف الوطنية، مؤكدا أنه ليس جديدا على الأشقاء في مصر الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في خلال كافة المحن والشدائد التي ألمّت بمسيرته الوطنية.وحيا السفير دياب اللوح هذا الموقف لمصر، والتى تقف دائما بجانب الشعب الفلسطينى وقضاياه العادلة خلال المراحل السياسية المهمة التي مر بها، واعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت التضحيات الجسام من أجلها.وأرسلت مصر أطنان من المساعدات الطبية إلى فلسطين، شملت 24 طنا من سوائل التعقيم والتطهير، و3500 ملابس للحماية، و150 ألف ماسك للوجه.