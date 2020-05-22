استطلاع: نصف الشعب التركي لا يثق في القضاء

أجرت شبكة «التوازن والرقابة» الحقوقية التركية استطلاع رأي لـ266 ألفا و993 مواطنًا، لقياس الديمقراطية في تركيا.وقال أغلب الأشخاص إنهم لم يعودوا يثقون في القضاء تحت حكم العدالة والتنمية الذي يرأسه رجب طيب أردوغان.وذكر موقع «تركيا الآن» أن الشبكة قالت في تقريرها إن 61 مواطنًا من بين كل مئة شخص يرون أنه تم تسييس القضاء في عهد العدالة والتنمية ولم يعد الشعب يثق في أحكام القضاة، كما يرون أن قضاة المحاكم يتخذون القرارات حسب علاقتهم بالنظام.ولفت الموقع إلى أن أكثر من نصف المجتمع التركي يرى أن المحاكم التركية تصدر قراراتها إزاء الأشخاص على حسب علاقة الشخص بالسلطة، وجاء في التقرير أن 3 من بين كل 10 أشخاص يرون أن كون الشخص كرديًا أم لا يؤثر على القرار القضائي، وكذلك فإن معدل الذين يعتقدون أن جنس الشخص يؤثر في قرار المحاكم يتزايد على مر السنين.وأشارت شبكة التوازن والرقابة إلى أن 3 من كل 10 أشخاص صرحوا بأن ثقتهم في النظام القانوني قد انخفضت.وقالت الشبكة إن أكثر من نصف الشعب التركي يرى أن الحكومة تمارس ضغوطًا على المدعين والقضاة، حيث يعتقد ما لا يقل عن 61 من أصل 100 شخص أن السلطة القضائية مسيسة بالكامل.ويكشف التقرير عن أن معظم المجتمع يرى أن الانتخابات لا غنى عنها للديمقراطية، ومع ذلك لا يعتقد أحدهم أن الانتخابات تجري في بيئة عادلة ومتساوية.وأوضحت التوازن والرقابة أن الثقة في الأحزاب السياسية منخفضة للغاية، حيث يثق واحد فقط من أصل 6 أشخاص في الأحزاب السياسية، كما أن معدل عضوية الأحزاب السياسية منخفض جدًا.