«أبوشقة» يهنئ السيسي والشعب المصري بعيد الفطر

يتقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد وأعضاء الهيئة العليا للحزب وقيادات وجموع الوفديين بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قائلًا: يتقدم بيت الأمة بالتهنئة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة وبالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن جموع الوفديين نبعث إلى سيادتكم بأصدق التهانى القلبية بهذه المناسبة العظيمة، كما نتمنى من الله أن يمنحكم موفور الصحة والمزيد من السداد والتوفيق لتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصرى، وندعو الله أن يبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها من أجل تحقيق مستقبل مشرق وبناء مصر الحديثة، لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى نحو مستقبل جديد.كما يتقدم رئيس حزب الوفد بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وإلى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وضباط وجنود القوات المسلحة بالتهنئة بهذه المناسبة الجليلة.وثمن «أبوشقة» جهود القوات المسلحة فى حماية الوطن والذود عن ترابه ومقدساته ضد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن فى الداخل والخارج.وأكد رئيس حزب الوفد أن القوات المسلحة درع الوطن وهى الحامية لترابه ومقدساته وشعبه، تقف معه وقت الرخاء والأزمات.وثمن «أبوشقة» جهود القوات المسلحة فى التصدى للجائحة التى ضربت العالم بسبب فيروس «كورونا»، مؤكدًا أن جهودها يشهد بها القاصى والدانى، فمنذ أول لحظة لاجتياح فيروس «كورونا» لتراب مصر، كانت القوات المسلحة فى الصدارة من خلال فرق ووحدات، خاصة تم تجهيزها على أعلى مستوى لعقود حملة تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع فى مصر من أجل القضاء على فيروس «كورونا» وتحجيم انتشاره، مما كان له المردود الطيب لدى أبناء الشعب المصرى الذى يدرك دور القوات المسلحة العظيم فى الوقوف إلى جانب أبناء الوطن وقت الأزمات والمحن، والتى ضربت أروع الأمثلة فى التضحية والفداء مما قلل الخسائر فى مصر بالرغم من أن هذا الوباء قد فتك بالشعوب وأثار الرعب والفزع وخلف وراءه الكثير من الضحايا، فإنه دائمًا فى وسط الأزمة تظهر بارقة النور والتى كانت القوات المسلحة أحد أسبابها.كما تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة بالتهنئة إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وقيادات أجهزة الشرطة بهذه المناسبة، مؤكدًا أن جهود وتضحيات رجال الأمن لها كل التقدير والاحترام من الشعب المصرى، وأن جهاز الشرطة وطنى وهو عين الوطن الساهرة على حمايته وحماية أفراده.وتقدم «أبوشقة» بالتهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ووزير الأوقاف والقيادات الدينية بهذه المناسبة، كما تقدم بالتهنئة إلى جموع الشعب المصرى الأصيل، داعيًا الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام على أبناء الوطن العربى والإسلامى بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الله مصر من كل سوء.ودعا «أبوشقة» الشعب المصرى الأصيل إلى الالتفاف حول قيادته السياسية لبناء مصر الحديثة، كما دعا الشعب إلى الالتزام بكافة الاحتياطات والتدابير الاحترازية فى مواجهة وباء «كورونا» لعبور تلك المحنة التى يمر بها العالم.وأكد «أبوشقة» أن مصر قادرة بفضل قيادتها الحكيمة على عبور تلك الجائحة مثمنًا يقظة القيادة السياسية وحرصها منذ الوهلة الأولى على أرواح أبناء الوطن فى الداخل والخارج والوقوف إلى جوار العالقين من أبناء الوطن حتى تتم عودتهم إلى أحضان الوطن فى سلام.واختتم «أبوشقة» قائلا: ندعو الله أن يعيد هذه الأيام على مصر والعالم وقد عادت الأمور إلى مجراها الطبيعى بالقضاء على تلك الجائحة العالمية، وأن تحقق مصر ما تصبو إليه فى ظل قيادتها الرشيدة والحكيمة.