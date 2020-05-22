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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الآن.. تردد قناة mbc drama hd العارضة حلقات مسلسل الاختيار 2020

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:17 م
الاختيار
الاختيار
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يبحث المشاهدون اليوم عن تردد قناة mbc drama hd العارضة لمسلسل الاختيار، لمتابعة الحلقات الأخيرة خاصة عقب استشهاد كتيبة منسي خلال ملحمة البرث في الحلقة 28 التي عرضت أمس.

وينتظر المصريون لحظة محاكمة هشام عشماوي الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي، خلال الحلقتين الـ29 و30.

تردد قناة mbc drama hd

ويوفر الدستور لقراءه القناة العارضة لمسلسل الاختيار، حتى يتثنى لجميع المشاهدين في أرجاء الوطن العربي من متابعة الحلقات المتبقية من المسلسل.

تردد قناة mbc drama hd العارضة لمسلسل الاختيار

تردد قناة MBC دراما في رمضان 2020

معدل الترميز: 27500

التردد: 11470.

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

اسم القناة على الرسيفر: MBC Drama

تردد قناة إم بي سي دراما 2020 نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11559.

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama


تردد MBC Drama عرب سات HD

وأما بالنسبة عن معدل الترميز: 27500

وأما بالنسبة عن التردد: 11270.

وأما بالنسبة عن القمر الصناعي: عرب سات -Arabsat

وأما بالنسبة عن الاستقطاب: رأسي V.

وأما بالنسبة عن معامل تصحيح الخطأ: 56.

اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama

طريقة استقبال القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

اضغط على زر Menu – القائمة.

سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options.

اختر تثبيت – Installation.

الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.

قم باختيار القمر Nile sat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

قم بإدخال التردد السابق ذكره.

اختر القطبية (رأسي V أفقي H).

قم بإدخال معدل الترميز (27500).

اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.

قم بعمل حفظ – Save.

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