الآن.. تردد قناة mbc drama hd العارضة حلقات مسلسل الاختيار 2020

تردد قناة mbc drama hd

تردد قناة mbc drama hd العارضة لمسلسل الاختيار

ويوفر الدستور لقراءه القناة العارضة لمسلسل الاختيار، حتى يتثنى لجميع المشاهدين في أرجاء الوطن العربي من متابعة الحلقات المتبقية من المسلسل.تردد قناة MBC دراما في رمضان 2020معدل الترميز: 27500التردد: 11470.القمر الصناعي: Nilesat – نايل ساتالاستقطاب: رأسي V.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: MBC Dramaتردد قناة إم بي سي دراما 2020 نايل ساتمعدل الترميز: 27500التردد: 11559.القمر الصناعي: Nilesat – نايل ساتالاستقطاب: رأسي V.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Dramaتردد MBC Drama عرب سات HDوأما بالنسبة عن معدل الترميز: 27500وأما بالنسبة عن التردد: 11270.وأما بالنسبة عن القمر الصناعي: عرب سات -Arabsatوأما بالنسبة عن الاستقطاب: رأسي V.وأما بالنسبة عن معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Dramaطريقة استقبال القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.اضغط على زر Menu – القائمة.سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options.اختر تثبيت – Installation.الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.قم باختيار القمر Nile sat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.قم بإدخال التردد السابق ذكره.اختر القطبية (رأسي V أفقي H).قم بإدخال معدل الترميز (27500).اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.قم بعمل حفظ – Save.اقرأ أيضا: