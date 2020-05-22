الآن.. تردد قناة mbc drama hd العارضة حلقات مسلسل الاختيار 2020
الجمعة 22/مايو/2020 - 08:17 م
يبحث المشاهدون اليوم عن تردد قناة mbc drama hd العارضة لمسلسل الاختيار، لمتابعة الحلقات الأخيرة خاصة عقب استشهاد كتيبة منسي خلال ملحمة البرث في الحلقة 28 التي عرضت أمس.
وينتظر المصريون لحظة محاكمة هشام عشماوي الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي، خلال الحلقتين الـ29 و30.
معدل الترميز: 27500
التردد: 11470.
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: MBC Drama
تردد قناة إم بي سي دراما 2020 نايل سات
معدل الترميز: 27500
التردد: 11559.
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama
تردد MBC Drama عرب سات HD
وأما بالنسبة عن معدل الترميز: 27500
وأما بالنسبة عن التردد: 11270.
وأما بالنسبة عن القمر الصناعي: عرب سات -Arabsat
وأما بالنسبة عن الاستقطاب: رأسي V.
وأما بالنسبة عن معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama
طريقة استقبال القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.
اضغط على زر Menu – القائمة.
سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options.
اختر تثبيت – Installation.
الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.
قم باختيار القمر Nile sat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
قم بإدخال التردد السابق ذكره.
اختر القطبية (رأسي V أفقي H).
قم بإدخال معدل الترميز (27500).
اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.
قم بعمل حفظ – Save.
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مسلسل الاختيار من بطولة الفنان أمير كرارة وأحمد العوضي وعدد من الفنانين الذين كانوا ضيوف شرف ومن إخراج بيتر ميمي.
وينتظر المصريون لحظة محاكمة هشام عشماوي الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي، خلال الحلقتين الـ29 و30.
تردد قناة mbc drama hdويوفر الدستور لقراءه القناة العارضة لمسلسل الاختيار، حتى يتثنى لجميع المشاهدين في أرجاء الوطن العربي من متابعة الحلقات المتبقية من المسلسل.
تردد قناة mbc drama hd العارضة لمسلسل الاختيارتردد قناة MBC دراما في رمضان 2020
معدل الترميز: 27500
التردد: 11470.
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: MBC Drama
تردد قناة إم بي سي دراما 2020 نايل سات
معدل الترميز: 27500
التردد: 11559.
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama
تردد MBC Drama عرب سات HD
وأما بالنسبة عن معدل الترميز: 27500
وأما بالنسبة عن التردد: 11270.
وأما بالنسبة عن القمر الصناعي: عرب سات -Arabsat
وأما بالنسبة عن الاستقطاب: رأسي V.
وأما بالنسبة عن معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama
طريقة استقبال القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.
اضغط على زر Menu – القائمة.
سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options.
اختر تثبيت – Installation.
الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.
قم باختيار القمر Nile sat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
قم بإدخال التردد السابق ذكره.
اختر القطبية (رأسي V أفقي H).
قم بإدخال معدل الترميز (27500).
اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.
قم بعمل حفظ – Save.
اقرأ أيضا:
مسلسل الاختيار من بطولة الفنان أمير كرارة وأحمد العوضي وعدد من الفنانين الذين كانوا ضيوف شرف ومن إخراج بيتر ميمي.