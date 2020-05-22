النمسا تعدل تدابير عبور الحدود مع دول الجوار

انتهت وزارة الداخلية النمساوية من تعديلات على تدابير مراقبة الحدود بين النمسا وعدد من دول الجوار في ضوء تخفيف القيود اعتبارا من منتصف يونيو المقبل مع ألمانيا وسويسرا وكرواتيا.وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم الجمعة إنه سوف تستمر جهود الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تكثيف الفحوصات الطبية عند كل المعابر الحدودية.وأشار البيان إلى أن الأشخاص الذين يرغبون في دخول النمسا يجب عليهم الحصول على شهادة طبية معهم حول حالتهم الصحية تفيد بالخلو من فيروس كورونا ولا يجوز أن تكون الشهادة أقدم من أربعة أيام عند الدخول.. لافتا إلى أنه سيتم رفض دخول الأشخاص الذين لا يمكنهم تقديم مثل هذه الشهادة.ولفت البيان إلى أن سوف يُسمح للمواطنين النمساويين أو الأشخاص الذين لديهم محل إقامة رئيسي أو ثانوي أو محل إقامة اعتيادي في النمسا بإجراء الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا.وأضاف أن الدخول إلى ألمانيا ممكن فقط عند زيارة شركاء الحياة أو الأقارب أو في المناسبات العائلية الهامة بينما لا يمكن العبور إلى ألمانيا لغرض التسوق.