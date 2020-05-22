إيرباص: لا معلومات لدينا عن ملابسات تحطم طائرة باكستان

أعربت مجموعة إيرباص لإنتاج الطائرات والأسلحة اليوم الجمعة عن أسفها لتحطم إحدى طائراتها في باكستان وعلى متنها ما يناهز 100 شخص.وأعلنت الشركة أنها "تتعاطف مع جميع أسر الضحايا، مشيرة إلى انها في الوقت الراهن لا تمتلك معلومات مؤكدة عن ملابسات الحادث".وأكدت إيرباص أن الطائرة المنكوبة مملوكة للخطوط الجوية الدولية في باكستان وهي من طراز إيه 320.وأضافت إيرباص ان الطائرة تحمل رقم تسجيل "إيه بي-بي إل دي" ورقم إنتاج 2274، وأنها سلمت للخطوط الدولية الباكستانية في 2004.وأشارت إيرباص إلى أن الطائرة قطعت حتى الآن 47100 ساعة طيران و25860 دورة طيران.وأعلنت الشركة أنها تضمن تقديم جميع الدعم الفني للسلطات الجوية الفرنسية وسلطات التحقيق المسؤولة في باكستان.كانت الطائرة تقوم برحلة رقم "بي كي 8303" وتحطمت اليوم الجمعة خلال توجهها من مدينة لاهور شرقي البلاد إلى مدينة كراتشي، وعلى متنها 91 راكبا وطاقم طيران من ثمانية أفراد.