رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

إيرباص: لا معلومات لدينا عن ملابسات تحطم طائرة باكستان

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:13 م
تحطم طائرة باكستان
تحطم طائرة باكستان
وكالات
طباعة
أعربت مجموعة إيرباص لإنتاج الطائرات والأسلحة اليوم الجمعة عن أسفها لتحطم إحدى طائراتها في باكستان وعلى متنها ما يناهز 100 شخص.

وأعلنت الشركة أنها "تتعاطف مع جميع أسر الضحايا، مشيرة إلى انها في الوقت الراهن لا تمتلك معلومات مؤكدة عن ملابسات الحادث".

وأكدت إيرباص أن الطائرة المنكوبة مملوكة للخطوط الجوية الدولية في باكستان وهي من طراز إيه 320.

وأضافت إيرباص ان الطائرة تحمل رقم تسجيل "إيه بي-بي إل دي" ورقم إنتاج 2274، وأنها سلمت للخطوط الدولية الباكستانية في 2004.

وأشارت إيرباص إلى أن الطائرة قطعت حتى الآن 47100 ساعة طيران و25860 دورة طيران.

وأعلنت الشركة أنها تضمن تقديم جميع الدعم الفني للسلطات الجوية الفرنسية وسلطات التحقيق المسؤولة في باكستان.

كانت الطائرة تقوم برحلة رقم "بي كي 8303" وتحطمت اليوم الجمعة خلال توجهها من مدينة لاهور شرقي البلاد إلى مدينة كراتشي، وعلى متنها 91 راكبا وطاقم طيران من ثمانية أفراد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض مسلسل «الاختيار» دون إعلانات.. اليوم

إندونيسيا تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

أمير كرارة: منسي زارني في الحلم وقال لي إنه سعيد

«الداخلية» تسقط «شبكة الجزيرة» في مصر.. وتكشف المخططين الخمسة

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

تعذر رؤية هلال شوال في السعودية والعيد يوم الأحد

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

أمير كرارة: منسي زارني في الحلم وقال لي إنه سعيد

مصادر: اليقظة الأمنية أحبطت مخطط خلية «الجزيرة» لضرب «ملحمة الاختيار»

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

80 مليون طفل يواجهون خطر «الحصبة»

علماء: الأطفال المصابون بكورونا قد يكونوا أقل نقلا للعدوى من الكبار

دراسة: العزلة الاجتماعية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

مشروبات تنشط الغدة الدرقية

منوعات

إندونيسيا تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

بيل كلينتون وجيمس باترسون يصدران رواية بوليسية جديدة

أبرز مهام أطباء الطوارئ بمستشفيات الحجر الصحى

ضفدع مدغشقر المكتشف حديثًًا معرض للانقراض

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
جلال حمام
اختر صحبة الشهداء أو زُمرة البؤساء
صفوت البياضي
عقوبة الكذب السجن خمس سنوات
المزيد

الثقافة

رئيس التنمية الثقافية ينعى آدم حنين: فقدنا فنانًا رائدًا

«الشارقة للكتاب» تعلن تأجيل المهرجان الافتراضى

الحلقة 25 من رواية «الصديق أبو بكر».. حروب الردة 1

الحلقة 24 من رواية «الصديق أبو بكر».. جيش أسامة