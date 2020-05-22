شيخ الأزهر: العالم يعاني من غياب الضمير الإنساني (فيديو)

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنَّ أهم أسباب أزمة العالم اليوم يعود إلى غياب الضمير الإنساني وإقصاء الأخلاق الدينية، وإحياء النزعة الفردية والفلسفات المادية التي تضع القيمَ المادية الدنيوية موضع المبادئ العليا السامية.وأضاف الدكتور أحمد الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع على فضائية "dmc"، أنه مع الإيمان العميق بالجوانب الإيجابية والإنجازات الرائعة غير المسبوقة التي حققتْها حضارتُنا الحديثةُ اليوم في أغلب المجالات.وأضاف: "أننا لم نستطع تجاهل التراجع الحاد الذي حدث في مجال القيم الروحية والشعور بالمسؤولية، وما نَتج عنه من طغيان شعور جارف بالإحباط والعزلة واليأسِ دفع كثيرين إلى الانخراط إما في تيار التطرف الإلحادي واللاديني، وإما في تيار التطرف الديني والتشددِ والتعصبِ الأعمى، وإما بتبني كثيرٍ من الشباب لأشكال من الإدمان والتدميرِ الذاتي والجماعي".وأشار إلى أن البواعث الإنسانية المشتركة كانت السبب في عقد وثيقة الأخوة الإنسانية بين الأزهر الشريف والفاتيكان، موضحًا أن الله أتاح لهذه الوثيقة من الانتشار واهتمام الدوائر العالمية بها أكثر من المتوقع.