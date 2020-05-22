اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي ومليشيا الوفاق في طرابلس

نشبت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة الوفاق ومرتزقة أردوغان في مدينة القرة بوللي جنوب طرابلس، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" منذ قليل.وكانت ميليشيات حكومة الوفاق، بدأت الأربعاء، هجوما عسكريا جديدا على مدينة ترهونة ذات الأهمية الاستراتيجية للجيش الليبي بإسناد تركي جوّي وبحري، تمهيدا لاقتحامها وانتزاع السيطرة عليها.الجيش الليبي كان أعلن أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة تركية مسيرة ثانية تابعة للوفاق في محيط مدينة ترهونة، كما طالبت القيادة العامة للجيش الليبي، فجر اليوم الجمعة، في توجيه لأهالي الأصابعة، بضرورة توخي الحذر والتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، حفاظا على سلامتهم.وقالت القيادة، في بيان، إن القوات الجوية تشن سلسلة من الغارات على كتائب الوفاق بقيادة القوات التركية في منطقة الأصابعة ومحيطها.كما استهدف سلاح الجو بالجيش الليبي مراكز قوات الوفاق في قاعدة الوطية.فيما طالب المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا في بيان مسجل بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك والتدخل ووقف الغزو التركي على ليبيا.