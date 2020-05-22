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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزي الهندي» يتوقع تراجع النمو الاقتصادي إلى المنطقة السلبية

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:32 ص
المركزي الهندي
المركزي الهندي
وكالات
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قال محافظ البنك المركزي الهندي شاكتيكانتا داس، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي للهند إلى المنطقة السلبية خلال العام 2021-2020، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

كما أعلن داس أيضًا عن خفض معدلات الفائدة الأساسية بمقدار 40 نقطة أساس في محاولة لزيادة السيولة في النظام المصرفي.

وأضاف داس أن البنك قرر خفض معدل إعادة الشراء الذي تفرضه على القروض للبنوك التجارية إلى 4 في المائة من 45. 4 في المائة.

كما قرر البنك خفض معدل الاقتراض من البنوك التجارية بنسبة 35. 3 في المائة.

وقد فرضت الحكومة الهندية إغلاقًا تامًا في 25 مارس الماضي جراء تفشي وباء كورونا، لكنها بدأت في إعادة فتح الاقتصاد تدريجيًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأوضح داس: "لقد تضرر بشدة النشاط الاقتصادي المحلي"، مشيرًا إلى تفاقم هذا الضرر بفعل انهيار الطلب.

وتابع محافظ البنك المركزي الهندي: "إنه من المتوقع حدوث تعافي تدريجي في النصف الثاني من 2021".

وأشار داس إلى أن الاقتصاد العالمي سيدخل حتمًا في مرحلة ركود، حيث إنه من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الناشئة انكماشًا يتراوح ما بين 9ر2 بالمئة إلى 8. 6 بالمئة.

وتعاني الهند من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي حتى قبل تفشي جائحة كورونا.

كما أعلن رئيس البنك المركزي الهندي عن حزمة إجراءات لتعزيز الطلب ودعم التجارة وتخفيف الضغوط المالية.

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