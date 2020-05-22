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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص تطلب قرضًا من صندوق «الاستقرار الأوروبى» لمواجهة كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:15 ص
كورونا
كورونا
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أعلن وزير المالية القبرصي كونستانتينوس بيتريديس أن بلاده سوف تتقدم بطلب لدى صندوق دعم أزمة وباء فيروس كورونا المستجد التابع لآلية الاستقرار الأوروبي للحصول على مساعدة مالية تساعدها في تغطية نفقاتها المرتفعة على الرعاية الصحية المتعلقة بتفشي الوباء.

وقال بيتريديس خلال بث إذاعي على الإنترنت، نقلته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الجمعة: "إننا بالطبع سوف نستخدم آلية الاستقرار الأوروبي للإنفاق على الرعاية الصحية".

وأضاف أن وزارة المالية ستقيم إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية المتعلق بفيروس كورونا وستقدم طلبًا إلى آلية الاستقرار الأوروبي.. مشيرا إلى أن قبرص خصصت أموالًا إضافية بقيمة 100 مليون يورو كجزء من حزمة استجابة أعلنتها الحكومة لمواجهة وباء كورونا.

وقال بيتريدس إن زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية تشمل إنشاء وحدة جديدة للعناية المركزة في مستشفى نيقوسيا العام وإجراء المزيد من الفحوصات التشخيصية للفيروس.

وبموجب شروط دعم الأزمات الوبائية يمكن للدول الأعضاء في آلية الاستقرار الأوروبي ضمان الحصول على قروض تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، بقرض يتم استحقاقه حتى 10 سنوات، والشرط الأساسي الوحيد أن تلتزم الدول باستخدام أموال صندوق آلية الاستقرار الأوروبي لدعم التمويل المحلي للرعاية الصحية المباشرة وغير المباشرة والعلاج والوقاية المرتبطة بوباء كورونا.

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