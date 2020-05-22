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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-5-2020

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:16 ص
مواعيد القطارات اليوم
مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-5-2020
هبه محمد
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يقدم لكم «الدستور» مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-5-2020 في القاهرة والمحافطات، وتبذل هيئة السكك الحديدية المزيد من الجُهد للحفاظ على صحة المواطنين والأسر وذلك بعد تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الجمعة 22-5-2020


قطار رقم 1205 ـ مختلط

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

قطار رقم 903 ـ مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 ـ مميز

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 ـ مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 ـ مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

مواعيد قطارات القاهرة اليوم الجمعة 22-5-2020

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.

قطار 3002 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في أسوان 06:05 م.

قطار 3004 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:40 م.

قطار 2006 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.

قطار 988 اكسبريس مكيف

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.

قطار 88 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.

وتستمر الدولة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من خلال التوعية والإرشادات الازمة للحفاظ على صحة المصريين.

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