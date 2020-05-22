مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-5-2020
الجمعة 22/مايو/2020 - 06:16 ص
هبه محمدطباعة
يقدم لكم «الدستور» مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-5-2020 في القاهرة والمحافطات، وتبذل هيئة السكك الحديدية المزيد من الجُهد للحفاظ على صحة المواطنين والأسر وذلك بعد تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.
قطار رقم 1205 ـ مختلط
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.
قطار رقم 903 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.
قطار رقم 7 ـ مميز
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.
قطار رقم 905 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.
قطار رقم 901 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.
مواعيد قطارات القاهرة اليوم الجمعة 22-5-2020
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.
قطار 3002 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في أسوان 06:05 م.
قطار 3004 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:40 م.
قطار 2006 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.
قطار 988 اكسبريس مكيف
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.
قطار 88 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.
وتستمر الدولة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من خلال التوعية والإرشادات الازمة للحفاظ على صحة المصريين.
مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الجمعة 22-5-2020
قطار رقم 1205 ـ مختلط
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.
قطار رقم 903 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.
قطار رقم 7 ـ مميز
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.
قطار رقم 905 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.
قطار رقم 901 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.
مواعيد قطارات القاهرة اليوم الجمعة 22-5-2020
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.
قطار 3002 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في أسوان 06:05 م.
قطار 3004 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:40 م.
قطار 2006 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.
قطار 988 اكسبريس مكيف
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.
قطار 88 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.
وتستمر الدولة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من خلال التوعية والإرشادات الازمة للحفاظ على صحة المصريين.