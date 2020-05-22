الإحصاء: 22% تراجعًا فى فاتورة استيراد السلع الغذائية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من السلع الغذائية تراجعت إلى حدود 1.005 مليار دولار مطلع العام الحالى 2020، مقابل 1.229 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 22.2%.وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات الأدوية تراجعت هى الأخرى بشكل ملحوظ لأقل من النصف لتسجل 50.2 مليون دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل 171.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما انخفضت للنصف واردات الحديد والصلب من 679.4 مليون دولار لـ 407.4 مليون دولار.كما لفت تقرير الإحصاء، إلى انخفضا واردات المنسوجات إلى 226.4 مليون دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل 272.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، والملابس من 62.1 مليون دولار لـ 60.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.