مستشار سابق لأردوغان: «العدالة والتنمية» يستخدم المال للترويج لصهر الرئيس التركي

رفض كمال أوزترك المستشار السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمدير السابق لوكالة «الأناضول»، تحكم حزب العدالة والتنمية الحاكم في عدد كبير من الحسابات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي.وكتب أوزتراك على حسابه على تويتر: "لو أن هناك حزبًا سياسيًا أراد تعليق شعاره مقابل أجر مادي، أو يدافع عن أفكاره بأن يقيد الأقلام بالمال، أو يغذي جيشًا من المرتزقة والمتصيدين لمحاربة خصمه، أو تعقد وكالة الاجتماعات بالمال بدلًا من منظمة الشباب، حينها يكون تم استنفاد هذا الحزب بالكامل".ولفت موقع "تركيا الآن"، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت معركة إلكترونية بين حسابين من أعضاء اللجان الإلكترونية الداعمة لحزب العدالة والتنمية، لينكشف أمر صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزير المالية والخزانة بيرات البيرق، وإنشائه مكتبًا لتشغيل أفراد في لجان إلكترونية بغرض الدعاية له.وكشف الموقع عن أن حساب على تويتر تحت اسم «رجب. ت»، هو في حقيقته مكتب أنشأه وزير الخزانة والمالية وصهر أردوغان بيرات البيرق، واعترف بأنهم روجوا لصالح البيرق عبر تلك الحسابات.