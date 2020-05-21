قبل العيد.. نصائح لاستقبال ضيوفك بالمنزل في زمن كورونا

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، حيث فرحة العيد وبهجته وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد إلا أن مراسم الاحتفال بالعيد تملئ البيوت المصرية من زينة وأطباق الكحك والبسكوت المتنقلة بين أفراد الأسرة واستقبال الضيوف.ولهذا نقدم لكم مجموعة من النصائح الضرورية عند استقبال الضيوف في المنزل بحسب موقع «Egypt cares».- بمجرد استقبال ضيوفك عليك أن تطلب منهم غسل أيديهم جيدا بالماء والصابون.- يجب أن تكون التحية على بُعد متر من خلال التلويح باليد أو الإيماءة أو الإنحناء.- احرص على التنظيف المستمر للأسطح والأشياء خاصة التي يتم لمسها كثيرًا.- إذا شعر شخص من المتواجدين أنه ليس بخير (خاصة وإن كانت أعراضه تتشابه لفيروس كورونا المستجد) احذرا من مشاركة الأماكن والأطباق معًا.- إذا لاحظت وجود أعراض فيروس كورونا على أحدهم، تواصل مع جهة الرعاية الصحية المختصة تليفونيًا قبل الذهاب إلى المستشفى.- يجب تعقيم أي هدايا مقدمة من ضيوفك قبل استخدامها.نصائح أخرى:- احرص على تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.- لا تنس التخلص من المنديل الورقي الذى استعملته فورًا بإلقائه، في سلة مهملات مغلقة ونظف يديك بمطهر كحولي بعدها.- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك لأن اليدين تلمس العديد من الأسطح ويمكنها أن تلتقط الفيروسات، وإذا تلوثت اليدان فإنهما قد تنقلان الفيروس إلى العينين أو الأنف أو الفم.- إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس المشورة الطبية على الفور.