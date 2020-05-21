صندوق العشوائيات يكشف موعد انتهاء تطوير المناطق غير الآمنة

قال إيهاب الحنفي منسق صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم إنفاق 24 مليار جنيه على ملف تطوير العشوائيات منذ 2016 وحتى الآن، ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف.وأضاف «الحنفي» خلال حواره ببرنامج «الآن» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء الخميس، أنه من المقرر الانتهاء من تطوير كافة المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية 2020، فيما 7 مناطق ستمتد فترة العمل بها أكثر، ومنهم منطقة مثلث ماسبيرو.وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مشروع التطوير الحضاري مأوى الصيادين «بشاير الخير 3» بمدينة الإسكندرية.ويأتي مشروع بشاير الخير 3 استكمالًا لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.ويضم القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددا من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وروف بإجمالي مساحات 39 ألف م٢ ومبنى مطاعم على طابقين وروف بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧ م٢، بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على 3 أدوار وروف بمسطح ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى بإجمالي مسطح المبنيين ٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا.والمنطقة الاستثمارية تضم ١٦ بلوك استثماري يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة ٢٨ ألف متر مربع و١٢ دورا سكنيا بإجمالي ١٥٣٦ وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترا، كما يضم ١١ قاعة متعددة الأغراض من بينهم ٨ قاعات بمسطح نحو ١٠٠٠ متر مربع و٣ مسطح نحو ٢٠٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى ٣٩ مسطحا تجاريا مختلف المساحات بمتوسط ١٧٥ مترا مربعا بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، و٦٤ مسطحا تجاريا مختلفة المساحات بمتوسط ٣٠ مترا مربعا بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج انتظار سيارات كما من المقرر افتتاح مشروع محور المحمودية.وأبرز المعلومات عن بشائر الخير 3:- يضم مشروع بشاير الخير 3 نحو 11 ألف وحدة سكنية و3 مناطق خدمية تضم منشأة تعليمية، ومستشفى، ومسجدين بمسطح ٨٠٠ متر، و٤ مساجد صغيرة، وكنيسة بمسطح ٨٠٠ متر ومركز شباب، وبنك، ومكتب بريد، ومنطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية.- تعتبر المرحلة الثالثة من بشاير الخير الأهم والأكبر ليس فقط في عدد الوحدات السكنية التى تم بناؤها، ولكن لأنها ستنقل حياة أسر عاشت في عشش من صفيح عشرات السنين.