رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

صندوق العشوائيات يكشف موعد انتهاء تطوير المناطق غير الآمنة

الخميس 21/مايو/2020 - 10:59 م
إيهاب الحنفي منسق
إيهاب الحنفي منسق صندوق تطوير العشوائيات
رباب الأهواني
طباعة
قال إيهاب الحنفي منسق صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم إنفاق 24 مليار جنيه على ملف تطوير العشوائيات منذ 2016 وحتى الآن، ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف.

وأضاف «الحنفي» خلال حواره ببرنامج «الآن» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء الخميس، أنه من المقرر الانتهاء من تطوير كافة المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية 2020، فيما 7 مناطق ستمتد فترة العمل بها أكثر، ومنهم منطقة مثلث ماسبيرو.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مشروع التطوير الحضاري مأوى الصيادين «بشاير الخير 3» بمدينة الإسكندرية.

ويأتي مشروع بشاير الخير 3 استكمالًا لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.
ويضم القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددا من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وروف بإجمالي مساحات 39 ألف م٢ ومبنى مطاعم على طابقين وروف بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧ م٢، بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على 3 أدوار وروف بمسطح ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى بإجمالي مسطح المبنيين ٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا.
والمنطقة الاستثمارية تضم ١٦ بلوك استثماري يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة ٢٨ ألف متر مربع و١٢ دورا سكنيا بإجمالي ١٥٣٦ وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترا، كما يضم ١١ قاعة متعددة الأغراض من بينهم ٨ قاعات بمسطح نحو ١٠٠٠ متر مربع و٣ مسطح نحو ٢٠٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى ٣٩ مسطحا تجاريا مختلف المساحات بمتوسط ١٧٥ مترا مربعا بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، و٦٤ مسطحا تجاريا مختلفة المساحات بمتوسط ٣٠ مترا مربعا بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج انتظار سيارات كما من المقرر افتتاح مشروع محور المحمودية.
وأبرز المعلومات عن بشائر الخير 3:

- يضم مشروع بشاير الخير 3 نحو 11 ألف وحدة سكنية و3 مناطق خدمية تضم منشأة تعليمية، ومستشفى، ومسجدين بمسطح ٨٠٠ متر، و٤ مساجد صغيرة، وكنيسة بمسطح ٨٠٠ متر ومركز شباب، وبنك، ومكتب بريد، ومنطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية.

- تعتبر المرحلة الثالثة من بشاير الخير الأهم والأكبر ليس فقط في عدد الوحدات السكنية التى تم بناؤها، ولكن لأنها ستنقل حياة أسر عاشت في عشش من صفيح عشرات السنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منع «نائب النجيلة» من دخول مستشفى العزل مرة أخرى

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

الصحة: 16 وفاة و774 إصابة جديدة بكورونا

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد العيد

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

إثيوبيا تبدي استعدادها للتعاون مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

نجم الساعة

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

الصحة

هل الكمامة تسبب نقص الأكسجين؟

شركة أدوية سويدية: مليار جرعة علاجية لكورونا في طريقها للأسواق

نصائح لا غنى عنها لضبط وزنك بعد رمضان

النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

منوعات

تريليون دولار تكلفة ترك النساء لوظائفهن بسبب كورونا

إجلاء الآلاف فى ولاية أمريكية بعد انهيار سدين

وفاة مولود عمره يومان بكورونا في جنوب إفريقيا

دفعت 100 يورو فحصلت على لوحة لبيكاسو بمليون دولار

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: بين الأبيض والأسود.. ألوان أخرى للحياة
ماجد حبته
ماذا يحدث فى ليبيا؟
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
مدحت بشاى
مفكر على الباب
المزيد

الثقافة

منصة العويس الافتراضية تناقش «عزلة الكتابة في زمن كورونا»

«الثقافي الصيني» يستأنف مسابقة «أنا والصين» 29 يونيو

إسلام بحيري: الأزهر أرسل «الهضيبي» ممثلا للشعب في مناظرة فرج فودة

قصور الثقافة تصدر «أدب المقالة الصحفية» لعبداللطيف حمزة