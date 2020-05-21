رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أول تعليق من أمير كرارة على استشهاد منسي في «الاختيار»

الخميس 21/مايو/2020 - 10:42 م
الاختيار
الاختيار
منار إبراهيم
طباعة
أثارت حلقة اليوم من مسلسل «الاختيار» بطولة الفنان أمير كرارة ، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع المصري بعد استشهاد البطل أحمد صابر منسي وعدد كبير من أبطال القوات المسلحة بملحمة البرث التي أبرزتها الحلقة 28.

أمير كرارة يعلق عل مشهد استشهاد أحمد المنسي فى الحلقة 28 من الاختيار


وقال الفنان أمير كرارة في تصريحات لـ«الدستور» إن أحداث الحلقة التي تأثر بها الشعب المصري حقيقية، وهذا ما يواجهه أبطال القوات المسلحة يوميًا بسبب التكفريين الذين لا دين لهم، مشيرًا إلى أن مشاهد هذه الحلقة من أصعب المشاهد التي تم تصويرها خلال المسلسل وتوضح الصورة الحقيقية التي تعرض لها الشهداء الأبطال من خيانة وغدر الإرهابيين.

وأشار «كرارة» إلى أنه لم يتمالك نفسه من البكاء أثناء التحضير لمشهد استشهاد البطل أحمد صابر منسي، خاصة بعدما عرف عنه ما يجهله كثيرون من كرم أخلاق وبشاشة واحترام للكبير والصغير وأعماله الخيرية التي لا تعد ولا تحصى، مؤكدًا أن الشهداء الذي قتلوا في سبيل الله والوطن هم الأبطال الحقيقين الذين يستحقوا كل الحب والتقدير منا جميعًا، متمنيًا أن يحفظ الله مصر وشعبها ورجال القوات المسلحة الذين يضحون بأنفسهم من أجل حمايتنا.

اقرأ أيضًا | تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل الاختيار

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

طقس الجمعة حار بالقاهرة والوجه البحري نهارًا مائل للبرودة ليلًا

البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه في آخر رمضان

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد العيد

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

إثيوبيا تبدي استعدادها للتعاون مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

نجم الساعة

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

الصحة

هل الكمامة تسبب نقص الأكسجين؟

شركة أدوية سويدية: مليار جرعة علاجية لكورونا في طريقها للأسواق

نصائح لا غنى عنها لضبط وزنك بعد رمضان

النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

منوعات

تريليون دولار تكلفة ترك النساء لوظائفهن بسبب كورونا

إجلاء الآلاف فى ولاية أمريكية بعد انهيار سدين

وفاة مولود عمره يومان بكورونا في جنوب إفريقيا

دفعت 100 يورو فحصلت على لوحة لبيكاسو بمليون دولار

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: بين الأبيض والأسود.. ألوان أخرى للحياة
ماجد حبته
ماذا يحدث فى ليبيا؟
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
مدحت بشاى
مفكر على الباب
المزيد

الثقافة

منصة العويس الافتراضية تناقش «عزلة الكتابة في زمن كورونا»

«الثقافي الصيني» يستأنف مسابقة «أنا والصين» 29 يونيو

إسلام بحيري: الأزهر أرسل «الهضيبي» ممثلا للشعب في مناظرة فرج فودة

قصور الثقافة تصدر «أدب المقالة الصحفية» لعبداللطيف حمزة