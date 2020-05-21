أول تعليق من أمير كرارة على استشهاد منسي في «الاختيار»





أمير كرارة يعلق عل مشهد استشهاد أحمد المنسي فى الحلقة 28 من الاختيار

وقال الفنان أمير كرارة في تصريحات لـ«



وأشار «كرارة» إلى أنه لم يتمالك نفسه من البكاء أثناء التحضير لمشهد استشهاد البطل أحمد صابر منسي، خاصة بعدما عرف عنه ما يجهله كثيرون من كرم أخلاق وبشاشة واحترام للكبير والصغير وأعماله الخيرية التي لا تعد ولا تحصى، مؤكدًا أن الشهداء الذي قتلوا في سبيل الله والوطن هم الأبطال الحقيقين الذين يستحقوا كل الحب والتقدير منا جميعًا، متمنيًا أن يحفظ الله مصر وشعبها ورجال القوات المسلحة الذين يضحون بأنفسهم من أجل حمايتنا. وقال الفنان أمير كرارة في تصريحات لـ« الدستور » إن أحداث الحلقة التي تأثر بها الشعب المصري حقيقية، وهذا ما يواجهه أبطال القوات المسلحة يوميًا بسبب التكفريين الذين لا دين لهم، مشيرًا إلى أن مشاهد هذه الحلقة من أصعب المشاهد التي تم تصويرها خلال المسلسل وتوضح الصورة الحقيقية التي تعرض لها الشهداء الأبطال من خيانة وغدر الإرهابيين.وأشار «كرارة» إلى أنه لم يتمالك نفسه من البكاء أثناء التحضير لمشهد استشهاد البطل أحمد صابر منسي، خاصة بعدما عرف عنه ما يجهله كثيرون من كرم أخلاق وبشاشة واحترام للكبير والصغير وأعماله الخيرية التي لا تعد ولا تحصى، مؤكدًا أن الشهداء الذي قتلوا في سبيل الله والوطن هم الأبطال الحقيقين الذين يستحقوا كل الحب والتقدير منا جميعًا، متمنيًا أن يحفظ الله مصر وشعبها ورجال القوات المسلحة الذين يضحون بأنفسهم من أجل حمايتنا.





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أثارت حلقة اليوم من مسلسل «الاختيار» بطولة الفنان أمير كرارة ، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع المصري بعد استشهاد البطل أحمد صابر منسي وعدد كبير من أبطال القوات المسلحة بملحمة البرث التي أبرزتها الحلقة 28.