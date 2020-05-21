مسلسل الاختيار الحلقة 28.. أبطال البرث لزملائهم قبل الشهادة: «مياخدوش حد مننا»

مسلسل الاختيار الحلقة 28

وتظهر الحلقة مدى ثبات رجال قوات الصاعقة المصرية في مواجهة التكفيريين وعدم الاستسلام، حيث وقف جميع الضباط والجنود يدافعون عن الكمين لآخر نفس في عمرهم حتى المصابين منهم استمروا في المقاومة.





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«الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.



يشهدتطورات كبيرة في الأحداث، حيث يستشهد رجال منسي في كمين مربع البرث دون أن يستسلموا للتكفيريين وأثناء نطق شهداء كمين البرث الشهادة يوصون الأحياء من زملائهم بعدم الاستسلام قائلين لهم: «مياخدوش حد مننا».