أحمد جمال يطرح أغنية «إحنا مش بتوع حداد» احتفالا بنجاح «الاختيار»

طرح المطرب أحمد جمال أغنيته الجديدة والوطنية "إحنا مش بتوع حداد" بالتزامن مع عرض الحلقة الـ28 من مسلسل "الاختيار"، التي تناولت ملحمة البرث، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى جميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.ويقدم أحمد جمال الأغنية كهدية لروح الشهيد أحمد المنسي، وجميع الشهداء من جنود مصر.وقال جمال إن الأغنية رسالة واضحة بأنه لو استشهد منسي في سيناء فهناك 100 مليون منسي يعيشون جميعا من أجل حماية تراب هذا البلد، مضيفا في تصريحات له: "بدأنا في تنفيذ وتصوير الأغنية تقريبا منذ أسبوعين، وهي من ألحاني، وكلمات محمد وديع، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام"، متمنيا أن تحقق النجاح خصوصا بعد نجاح أغنية "تحيا مصر".