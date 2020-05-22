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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

«ونحب تانى ليه» الحلقة 28.. مراد يلجأ إلى الجدة هادية لتساعده فى عودة غالية

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:35 ص
«ونحب تانى ليه» الحلقة
«ونحب تانى ليه» الحلقة 28
منار إبراهيم
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يقدم لكم «الدستور» تفاصيل أحداث الحلقة 28 من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة والمفاجآت غير المتوقعة.

وذهب "مراد" كريم فهمي إلى الجدة "هادية" ليلى عز العرب لتساعده في عودة حفيدتها "غالية" ياسمين عبد العزيز له، وحكى لها كل ما حدث وما بدر من والده ولكن لم يكن على علم بما سيحدث من والده، ولأول مرة تركز الجدة "هادية" في حديث من يتكلم معها، وأعجبت بشخصية "مراد" ولكنها اعترضت عن ما بدر من والده، ووعدته بأنها ستفعل ما تستطيع مساعدته به.

تفاصيل أحداث الحلقة 28 من مسلسل ونحب تاني ليه

من جهة أخرى، طلب "عبدالله" شريف منير من "غالية" أن تجلس معه ليتحدث معها في أمرهما، واعترف لها بأنه أخطأ في حقها كل فترة زواجهما، ولكنه ندم أشد الندم، ويريد أن تعطيه فرصة أخرى حتى قبل عودتهما لبعضهما البعض ترى بنفسها بأنه تغير للأفضل، وأكد لها بأنه لم يضغط عليها ولكنه يتمنى أن توافق، وأن الحادثة التي تعرض لها وضحت له الصورة بأنه ظلمها معه، مما أدخل "غالية" في حالة حزن شديدة خاصة وأن هذا الاعتراف ليس في محله ووقته المناسب.

وتأكد "مراد" كريم فهمي من أن "ناريمان" زوجة صديقه المقرب "عمر" إسلام جمال، تقوم بخيانته مع "إيهاب السويفي" والتي تعمل أيضًا لصالحه ضد "مراد"، ولكن للمرة الثانية يرفض "مراد" مصارحة "عمر" وأخفى عنه الأمر وغادر بسرعة كبيرة من منزلهما.

وانتهت أحداث الحلقة بمشهد مؤثر حيث نوى الحارس الشخصي لمنزل "عبدالله" شريف منير قتله من أجل سرقته، وكان "عبدالله" متواجدًا في المطبخ ليجهز العشاء، وفي نفس الوقت يتحدث مع ابنته من خلال الهاتف المحمول، ومن المقرر أن تكشف حلقة الغد التاسعة والعشرون ما سيحدث لـ"عبدالله" من قبل هذا الشاب.

وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور "غالية" التي تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير "عبدالله" مخرج إعلانات دعائية، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها، وهذا كله في إطار اجتماعي رومانسي.

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