تعرض للإصابة.. رامز جلال يكشف خبايا «رامز مجنون رسمي»

كشف الفنان رامز جلال، كواليس صناعة مقالبه في برنامج "رامز مجنون رسمي"، بداية من تصميم الاستوديو وتفاصيل الكرسي المستخدم في تنفيذ المقلب، إلى جانب شرح لشبكة المياه المربوطة بالاستوديو.كما كشف عن الصعوبات التي واجهته هو وضيوفه خلال حلقات البرنامج، خاصة في فقرة سقوط الضيف في فخ المياه الأخير، إلى جانب تعرض رامز نفسه للإصابة أثناء إمساكه بالكابوريا في إحدى الحلقات.كما كشف عن أغرب ردود الفعل للضيوف ومن بينها رقص محي إسماعيل وفيفي عبده بعد انتهاء المقلب وغناء حسن شاكوش، إلى جانب توضيح كواليس أغنية "رامز جلال نجم اليوتيوب" التي رددها الضيوف خلال الحلقات.