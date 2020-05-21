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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

في جولة مفاجئة.. محافظ أسوان يكشفت سلبيات النظافة قبل الإفطار

الخميس 21/مايو/2020 - 07:51 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة مفاجئة بالشوارع الرئيسية والداخلية وبعض الأحياء السكنية والأسواق، قبل انطلاق مدفع الإفطار، ليتابع ميدانيًا مستوى أداء أعمال النظافة والمرافق العامة والخدمات بعد تعدد شكاوى المواطنين في بعض المناطق بمدينة أسوان من تدني مستواها، مع تكرار وضعف انقطاع مياه الشرب والتيار الكهربائي.

واستدعى المحافظ، حسب بيان، رئيس المدينة ونوابه ورؤساء الأحياء والمسئولين عن شركات ومشروع النظافة وشرطة المرافق، حيث شملت جولته التي رافقه خلالها نائبه الدكتور أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، شوارع ومناطق أطلس وأبطال التحرير والمعلمات والمطار والسوق السياحي والحدادين والشواربي الجديد وكسر الحجر والسيل وكيما.

ورصد اللواء أشرف عطية، خلال جولته بهذه الشوارع والمناطق العديد من السلبيات وأوجه القصور والتي من أبرزها سوء الحالة العامة للنظافة، بجانب وجود العديد من الإشغالات وتعدي بعض المحلات على حرم الطريق، مكلفًا مسؤولي الوحدة المحلية بتوجيه إنذارا أخيرا للباعة الجائلين لرفع كافة الإشغالات، حيث سيتم تنفيذ حملات مكبرة عقب أجازة العيد للإزالة الفورية لها، على أن يتوازى مع ذلك قيام تحقيق التوزيع الأمثل لصناديق القمامة الجديدة طبقًا لكميات القمامة والمخلفات بكل منطقة.

كما أمر عطية، بمصادرة مختلف البضائع والسلع الاستهلاكية بهذه المحلات وتوجيهها لدور رعاية الأيتام والجمعيات الأهلية، موجهًا إدارة المرور ومجلس المدينة لدراسة فتح شارع موازى لشارع النيابة الإدارية لتسهيل الحركة المرورية من كورنيش النيل إلى شارع البركة مباشرة مع خلق مساحات لأماكن انتظار للسيارات.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع للمطالب والشكاوى الجماهيرية من المواطنين الذين ألتقى بهم، حيث وجه المسئولين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة.

وأعطى محافظ أسوان، تعليماته للمسئولين في المحليات وقطاعات مياه الشرب والكهرباء بسرعة التدخل الفوري من خلال أطقم الصيانة في حالة وجود أي مشكلة بالمرافق العامة وخاصة في ظل زيادة الأحمال الكهربائية وأيضًا استهلاك مياه الشرب نتيجة اارتفاع درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف، مؤكدًا على أن هناك تواصل مباشر مع المواطنين من خلال الوتس آب الخاص بالمحافظ وأيضًا الخط الساخن وخطوط "الواتسآب" التابعة لغرفة عمليات المحافظة لتلقي أي شكاوى جماهيرية ويتم التوجيه لسرعة التعامل معها.

واختتم محافظ أسوان، جولته الميدانية بالتوجه إلى مساكن الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة، حيث قام في لفتة إنسانية بزيارة الحاجة ثريا عبد المتعال دهب 67 عامًا للاطمئنان عليها وعلى أحوالها بعد تخصيص المحافظ مسكن لها بعمارات الأولى بالرعاية في ديسمبر الماضي، عقب تقدمها بشكوى له من تعرض مسكنها القديم بنظام الإيجار لتصدعات وتشققات، كما تعيش ظروف معيشية صعبة بعد وفاة زوجها، بجانب عدم وجود عائل ومصدر دخل سوى معاش ضماني فقط.
اللواء أشرف عطية
في جولة مفاجئة.. محافظ أسوان يكشفت سلبيات النظافة قبل الإفطار
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
في جولة مفاجئة.. محافظ أسوان يكشفت سلبيات النظافة قبل الإفطار
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية

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