تطهير وتعقيم 14 ألف منشأة حكومية في الغربية

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والمصالح الحكومية في جميع قرى ومراكز المحافظة، في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضح محافظ الغربية، في تصريحات صحفية، أن الحملات انتهت من تطهير وتعقيم 13 ألفا و823 منشأة حكومية حتى الآن، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.وأضاف المحافظ، أن أعمال التطهير والتعقيم شملت 2510 مساجد، و115 كنيسة، و1801 مدرسة، و6624 شارعًا وميدانًا رئيسيًا، و858 موقف سيارات، و858 منشأة صحية، و471 سوقًا، و26 محكمة، و362 بنكا، و197 قسم شرطة.