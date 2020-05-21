نظير عياد: «الجود والكرم» من دلالات الإيمان (فيديو)

واصل الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام شهر رمضان الفضيل.تناول الأمين العام في حلقة اليوم الخميس، الجود والكرم، حيث يعد من دأب الأنبياء وشيم المرسلين، كما وصف به الله تبارك وتعالى، حيث يتجلى جود الله عز وجل على عباده في هذا الشهر، كما يطلب من عباده أن يجودوا ويتكرموا في هذا الشهر لما فيه من زيادة الأجر والثواب.أضاف عياد أن المتأمل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان معروفًا بهذا الخلق، حيث تواترت الأدلة على مدى جوده، إلا أنه كان أكثر جودًا في شهر رمضان، حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة.أوضح الأمين العام أن الجود من الأخلاق الطيبة التي ينبغي أن يحرص العبد عليها، لأنه من دلالات الإيمان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا إلى تطبيق هذا الخلق والتنافس فيه خصوصًا في ظل هذه الأزمة التي يمر بها العالم أجمع.