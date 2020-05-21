إزالة ورم يزن 5 كيلو من كِلية مريض «سبعيني» بالإسماعيلية

أجرت مستشفى أورام الإسماعيلية، اليوم الخميس، جراحة حرجة لاستئصال ورم يزن 5 كيلو جرام من الكلى اليسرى لمريض يبلغ من العمر 73 سنة.وكان يعاني المريض من ألم شديد في بطنه وظهره بسبب الضغط على أمعاء وقولون المريض، ما تسبب له في مشاكل كبيرة في الجهاز الهضمي، ونجح الفريق في استئصال الورم رغم التقدم العمري للمريض، وإجراء الجراحة له بغرفة العمليات الكبري بمستشفى أورام الإسماعيلية.يذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية يضم الدكتور أحمد الطوبجي أستاذ جراحة المسالك البولية وأمراض الكلي بمستشفيات جامعة قناة السويس ومستشفيات أورام الإسماعيلية التعليمي، والدكتور عاصم يوسف، أستاذ جراحة الأورام بمستشفي أورام الإسماعيلية، والدكتور عمرو صبري استشاري التخدير.