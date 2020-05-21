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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: تخفيف إجراءات الحجر الصحي مرتبط بتحسن الوضع الوبائي

الخميس 21/مايو/2020 - 05:34 م
كورونا
كورونا
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أكد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الخميس، أن تخفيف إجراءات الحجر الصحي التي وُضعت لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مرتبط بتحسن الوضع الوبائي.

وقال بن بوزيد - في تصريحات إذاعية اليوم - إنه "عندما يتحسن منحنى عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا وعندما تنخفض الأرقام وعندما يكون لدينا اليقين الكافي بأنه ليس هناك بؤر مقلقة سنقترح إجراءات لرفع الحجر الصحي".

وأضاف "بعبارة أخرى، لا يمكن التفكير في رفع الحجر الصحي، الا إذا كانت هناك مؤشرات مشجعة"، مشيرا إلى أن المرجعية في التوجه نحو هذا الاجراء تبقى الأرقام الخاصة بعدد الإصابات والوفيات".

وقال إنه "إذا شرعت الأرقام في الانخفاض وأصبحت على هذا المنوال بصفة دائمة سيأتي وقت، لا يمكنني أبدا ان أقول لكم متى، حينها سنشرع في إجراءات رفع الحجر الصحي تدريجيا"، مؤكدا ان الجزائر يمكنها اطلاق مخطط لرفع الحجر الصحي عندما يقل عدد حالات الإصابة عن 50 حالة يوميا.

وأضاف "لكن في الوقت الراهن لم يتم وضع أي مخطط لإزالة الحجر الصحي"، مؤكدا أن الوضع الوبائي مستقر نوعا ما وان الجزائر في منحنى متفاوت المستويات.

وحذر وزير الصحة الجزائري من عودة بروز الجائحة مؤكدا انه في حالة إزالة الحجر الصحي فان بعض الإجراءات ستبقى اجبارية خاصة ارتداء الكمامات.

واستبعد الوزير - من جهة أخرى - تشديد إجراءات الحجر الصحي بعد 30 ماي، وقال "نتجه أكثر نحو التفكير في تخفيف إجراءات الحجر الصحي بدلا من تشديدها".

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