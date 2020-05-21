أمير كرارة عن حلقة اليوم من «الاختيار»: إنها ليلة البطولة

وجه الفنان أمير كرارة رسالة لأهالي شهداء القوات المسلحة وذلك قبل عرض حلقة الليلة، من مسلسله الجديد "الاختيار"، والذي من المنتظر عرضه في تمام التاسعة مساء على قناة أون اي.وكتب "كرارة" عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك قائلًا: "مفيش حاجة اسمها ما تتفرجوش على حلقة النهارده عشان صعب أوي الكلام دا. كله لازم يتفرج عشان البطولة النهارده الرجولة النهارده والرسالة النهاردة".وتابع: "لازم تشوفوا الرجاله وقفت ازاي عشانكو واستشهدوا ازاي عشانكو.. ممكن فعلا اهلهم يتعبو بس والله هيفتخروا قدام العالم كله بولادهم الرجاله الاستاذ بيتر ميمي اكيد خايف على ولاد الشهداء وأمهاتهم".واختتم قائلًا: "بس للأسف في ناس استغلت البوست وابتدت تنشر بين الناس إنهم ميتفرجوش على الحلقه عشان محدش يفهم اللي بيحصل.. رحم الله شهداء الوطن ورجاله مصر وجيش مصر وتحيا مصر".وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، إذاعة الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار"، المقرر عرضها مساء اليوم، دون إعلانات، وذلك نزولًا على رغبة متابعي الدراما الوطنية الاستثنائية، والتي ينتظر أحداثها الجميع.مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.