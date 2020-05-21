«الصحة» تضع خطة لاحتمالية امتلاء «أبوخليفة» بمرضى كورونا

وضعت وزارة الصحة والسكان خطة بديلة حال امتلاء مستشفى عزل «أبوخليفة»، المخصصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بالمرضى.ويعد مستشفى «صدر الإسماعيلية» أول المستشفيات الموضوعة في الخطة والتي بدأت وزارة الصحة في تجهيزه على أعلى مستوى مع زيادة أجهزة التنفس الصناعي وأسرة العناية المركزة به.ومن المقرر الانتهاء مع أعمال التجهيز في 1 يونيو المقبل، على أن يبدأ المستشفى في استقبال المصابين منتصف شهر يونيو.كما وضعت جامعة قناة السويس بالتنسيق مع الصحة، خطة حال زيادة أعداد المصابين في مستشفيات وزارة الصحة، بتخصيص 3 مستشفيات لاستقبال المصابين، مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي، ومستشفى مستشفى جراحات التجميل.