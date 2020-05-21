مطران القدس: فتح كنيسة القيامة الأحد مع الالتزام بشروط الأمان

أكد الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والكرسي الأورشليمي، في بيان له، أنه سوف يتم فتح كنيسة القيامة الأحد القادم للصلاة مع الالتزام بشروط الأمان.مضيفا: إنه لا بد من الالتزام بالعدد الإجمالي لا يتعدي ٥٠ فردا في كل الكنيسة، المصلين من كل الطوائف والزائرين، مع الالتزام بارتداء الكمامة.وكانت قد أغلقت كنيسة القيامة بالقدس أبوابها أمام الأقباط للمرة الأولى منذ 100 عام في مارس الماضي، كما أغلقت أبوابها أمام الحجاج المسيحيين المحتفلين بعيد القيامة في الأراضي المقدسة بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجدcovid - 19، ومنع التجمعات في الأماكن المغلقة.وكنيسة القيامة أو كنيسة القبر المقدس هي كنيسة داخل أسوار البلدة القديمة في القدس.وبنيت الكنيسة فوق الجلجثة، وهى مكان الصخرة التي صلب عليها السيد المسيح.وتعتبر كنيسة القيامة هى أقدس الكنائس المسيحية والأكثر أهمية في العالم المسيحي.