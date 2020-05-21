52 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 196 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل 52 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7185 حالة.كما لفتت إلى شفاء 114 مصابًا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 4212 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية "سلبية" بلغت 104705 حالات.