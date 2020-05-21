مخرج «فرصة تانية» يكشف حقيقة مكياج ياسمين صبري في مشهد الحادثة

علق مرقص عادل مخرج مسلسل فرصة تانية، إن الانتقادات الموجهة لمشهد الحادثة للفنانة ياسمين صبري وظهورها بمكياج في هذا المشهد، قائلا: "هنعمل إيه يا جماعة هي وشها كده طب إحنا نعمل إيه، وفي حوادث بتخرج منها بدون خدش".وأضاف عادل، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن حالة الجدل المثارة حول المسلسل دليل على نجاحه وأن المسلسل له جمهور مستهدف يحب الأعمال الرومانسية، لافتًا إلى أن "فرصة تانية" جاء ضمن أفضل خمس مسلسلات خلال شهر رمضان الحالي في الاستفتاءات الرسمية.وتابع مرقس عادل أن مسلسل فرصة تانية يستعرض أشكال الحب المختلفة وإن بعض التي طالت المسلسل كانت على حق وبعض الانتقادات جاءت لمجرد الانتقاد.مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.