صديق منسى المقرب: يده تحركت وحضن والده فى القبر (فيديو)

كشف المحامى رأفت بلط، الصديق المقرب للشهيد أحمد منسى، مجموعة من الغرائب عند دفن الشهيد جوار والده، قائلا إن المنسي كان ينزف حتى لحظة دفنه، رغم أن الميت تتوقف دورته الدموية ولا ينزف.وأشار "بلط"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن "منسي" كان لديه جرح قطعى أسفل الفروة، وكسر في قاع الجمجمة ولا يوجد أي إصابات أخرى".وأضاف: "منسى استشهد بشظية طلقة في رأسه وتسببت في جرح قطعى وكسر في قاع الجمجمة إنما باقى جسمه مكنتش فيه خربوشة".الأمر الآخر الأكثر غرابة الذي كشف عنه صديق منسي، أنه عند الدفن يده لم تنزلق لأسفل إنما تحرركت حركة كاملة وحضنت والده، مردفا: "الراجل بتاع المدفن انهار وسقط على الأرض من المشهد، في تلك اللحظة قلت منسى صاحى".وذكر أن منسى كان يثق فيه بشكل كبير، ويرى انه "العين المدنية" في حياته، ويستمع له عن الحياة والواقع في مصر، مضيفًا أن تجربة ذهاب منسى إلى سيناء فى المرة الأولى كانت مؤلمة جدًا، حيث أخفى ذلك عن والديه.وأشار إلى أنه كان على علاقة قوية بوائل كمال، ووالدته كانت تشجعه دائمًا على الشهادة، مستطردًا: "قال لوالدته احتمال أطلع سيناء مكان شبراوى، وأنا خايف أموت، فقالتله إيه يعنى؟ والدك لو عايش كان لطشك جوز قلام، واستشهد وائل بعد تلك الواقعة بـ 15 يومًا فقط".وواصل: "والدة وائل كان قلبها محروق على منسي، وقالت له لو مجبتش حق منسى مين هيجيبه؟"، مستطردًا: "وائل قالى مش هموت ببلاش.. وعاوز ادفن مع منسى".