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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل الاعتداء على مسعف أثناء نقل حالة كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 02:04 ص
جريدة الدستور
مريم جبل
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قيام شخصان بالتعدي بالضرب على مسعف وتمزيق ملابسه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بمحافظة القاهرة.

بالفحص تبين أنه أثناء قيام المسعف المشار إليه بالتوجه لنقل إحدى الحالات المشتبه بإصاباتها بفيروس كورونا، حدثت مشادة كلامية مع شخصين بسبب أولوية المرور تطورت لتشابك بالأيدي والتعدي عليه بالضرب.

وتم التوصل إلى مرتكبي الواقعة وضبطهما وبمواجهتهما أقر أحدهما بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأشار الآخر على اقتصار دوره على الفض فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

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