دعاء ختم القرآن فى شهر رمضان 2020

تفصلنا أيام لوداع شهر رمضان المبارك، في ظروف غير مسبوقة، شجعت المسلمين على الالتزام بقراءة القرآن يوميًا، حيث يلتزم الناس منازلهم، في ظل فرض حظر تجول المواطنين جزئيًا، لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".ويحرص المسلمون على قراءة القرآن سنويًا، خلال شهر الرحمات وختمه ببعض الأدعية التي وردت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، مستغلين الشهر الكريم لمحو الذنوب.ومن هذه الأدعية:اللهم ارحمنى بالقرآن واجعله لى إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنى منه ما نسيت وعلمنى منه ما جهلت وارزقنى تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأجعله لى حجة يارب العالمين.اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى وأصلح لى آخرتى التى فيها معادى وأجعل الحياة زيادة لى فى كل خير وأجعل الموت راحة لى من كل شر، اللهم أجعل خير عمرى آخره وخير عملى خواتمه وخير أيامى يوم ألقاك فيه.اللهم إنى أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح اللهم اني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنى وثقل موازينى وحقق امانى وأرفع درجاتى وتقبل صلاتى وأغفر لى خطيئاتى وأسألك العلا من الجنة.اللهم إنى أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنى وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتى وتقبل صلاتى واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة.اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها، وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وأجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.