أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 21-5-2020
الخميس 21/مايو/2020 - 07:05 ص
محمد أبوعاصيطباعة
يقدم لكم "الدستور" أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الخميس 21-5-2020، فى نهاية تعاملات الأسبوع في الأسواق السلعية، حيث شهدت أسعار خام الحديد "البيلت" ارتفاعات متكررة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، بسبب قلة المعروض وتوقف المصانع بشكل جزئي عن الإنتاج بسبب ركود المبيعات وانتشار فيروس كورونا المستجد، مما عطل حركة الأسواق عالميًا ومحليًا.
وسجل الحديد الصيني بيانكو 9500 جنيه للطن، وسجل حديد المراكبي نحو 9800 جنيه، كما سجل سعر الطن من حديد عز الدخيلة 10600 جنيه تسليم المستهلك، وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9500 جنيه.
فيما سجل حديد المصريين 9600 جنيه للطن، كما سجل حديد العتال 9700 جنيه للطن.
أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصرمحليًا استعادت أسعار الحديد استقرارها، حيث حققت زيادات وتراجعات بهوامش بسيطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وذلك مع نشاط مبيعات السوق المحلية من جانب المقاولين وشركات العقارات، استعدادًا لاستئناف كامل نشاطها في فترة ما بعد عيد الفطر المبارك، حيث لوحت الحكومة في مصر مؤخرًا بعزمها اتخاذ إجراءات من شأنها التعايش مع فيروس كورونا واستئناف الأنشطة الاقتصادية مرة أخرى، لوقف نزيف الخسائر المستمر.
أسعار الحديد اليوم في مصروسجلت أسعار الحديد اليوم في مصر، استقرارًا، حيث سجل حديد العشري والكومي 9700 جنيه للطن.
وسجل الحديد الصيني بيانكو 9500 جنيه للطن، وسجل حديد المراكبي نحو 9800 جنيه، كما سجل سعر الطن من حديد عز الدخيلة 10600 جنيه تسليم المستهلك، وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9500 جنيه.
فيما سجل حديد المصريين 9600 جنيه للطن، كما سجل حديد العتال 9700 جنيه للطن.
وسجل حديد المعادي 9800 جنيه للطن، وسجل عطية وسرحان 9750 جنيهًا للطن.
كما سجل حديد بشاي تسليم المصنع 9900 جنيه للطن وسجل تسليم الموزع 10000 جنيه للطن.
أسعار الأسمنت المصري اليوم
وسجل السويس للأسمنت 730 جنيهًا للطن، كما سجل أسمنت المخصوص سجل 735 جنيهًا للطن، فيما سجل لافارج للأسمنت نحو 735 جنيهًا للطن.
وسجل أسوان 730 جنيهًا للطن، وأسمنت عسكري بني سويف تراجع مسجلًا نحو 730 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 730 جنيهًا للطن.
وسجل السويس سي ووتر 730 جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت حلوان 735 جنيهًا للطن، وسجل السويدي للأسمنت 745 جنيهًا.
وسجل الأسمنت قاهر البحار 740 جنيهًا للطن، كما سجل طن أسمنت المسلح نحو 735 جنيهًا تسليم المصنع.
كما سجل حديد بشاي تسليم المصنع 9900 جنيه للطن وسجل تسليم الموزع 10000 جنيه للطن.
سعر الأسمنت المصري اليوموسجلت أسواق الأسمنت تراجعات جديدة في بعض الأنواع حيث قُدرت التراجعات بنحو 10 جنيهات جديدة بالمقارنة بأسعار أمس.
أسعار الأسمنت المصري اليوم
وسجل السويس للأسمنت 730 جنيهًا للطن، كما سجل أسمنت المخصوص سجل 735 جنيهًا للطن، فيما سجل لافارج للأسمنت نحو 735 جنيهًا للطن.
وسجل أسوان 730 جنيهًا للطن، وأسمنت عسكري بني سويف تراجع مسجلًا نحو 730 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 730 جنيهًا للطن.
وسجل السويس سي ووتر 730 جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت حلوان 735 جنيهًا للطن، وسجل السويدي للأسمنت 745 جنيهًا.
وسجل الأسمنت قاهر البحار 740 جنيهًا للطن، كما سجل طن أسمنت المسلح نحو 735 جنيهًا تسليم المصنع.