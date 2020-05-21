أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 21-5-2020

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر

أسعار الحديد اليوم في مصر

وسجل حديد المعادي 9800 جنيه للطن، وسجل عطية وسرحان 9750 جنيهًا للطن.



كما سجل حديد بشاي تسليم المصنع 9900 جنيه للطن وسجل تسليم الموزع 10000 جنيه للطن.



سعر الأسمنت المصري اليوم وسجلت أسواق الأسمنت تراجعات جديدة في بعض الأنواع حيث قُدرت التراجعات بنحو 10 جنيهات جديدة بالمقارنة بأسعار أمس.



أسعار الأسمنت المصري اليوم



وسجل السويس للأسمنت 730 جنيهًا للطن، كما سجل أسمنت المخصوص سجل 735 جنيهًا للطن، فيما سجل لافارج للأسمنت نحو 735 جنيهًا للطن.



وسجل أسوان 730 جنيهًا للطن، وأسمنت عسكري بني سويف تراجع مسجلًا نحو 730 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 730 جنيهًا للطن.



وسجل السويس سي ووتر 730 جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت حلوان 735 جنيهًا للطن، وسجل السويدي للأسمنت 745 جنيهًا.



وسجل الأسمنت قاهر البحار 740 جنيهًا للطن، كما سجل طن أسمنت المسلح نحو 735 جنيهًا تسليم المصنع.