رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 21-5-2020

الخميس 21/مايو/2020 - 07:05 ص
سعر الحديد والأسمنت
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 21-5-2020
محمد أبوعاصي
طباعة
يقدم لكم "الدستور" أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الخميس 21-5-2020، فى نهاية تعاملات الأسبوع في الأسواق السلعية، حيث شهدت أسعار خام الحديد "البيلت" ارتفاعات متكررة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، بسبب قلة المعروض وتوقف المصانع بشكل جزئي عن الإنتاج بسبب ركود المبيعات وانتشار فيروس كورونا المستجد، مما عطل حركة الأسواق عالميًا ومحليًا.

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر

محليًا استعادت أسعار الحديد استقرارها، حيث حققت زيادات وتراجعات بهوامش بسيطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وذلك مع نشاط مبيعات السوق المحلية من جانب المقاولين وشركات العقارات، استعدادًا لاستئناف كامل نشاطها في فترة ما بعد عيد الفطر المبارك، حيث لوحت الحكومة في مصر مؤخرًا بعزمها اتخاذ إجراءات من شأنها التعايش مع فيروس كورونا واستئناف الأنشطة الاقتصادية مرة أخرى، لوقف نزيف الخسائر المستمر.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وسجلت أسعار الحديد اليوم في مصر، استقرارًا، حيث سجل حديد العشري والكومي 9700 جنيه للطن.

وسجل الحديد الصيني بيانكو 9500 جنيه للطن، وسجل حديد المراكبي نحو 9800 جنيه، كما سجل سعر الطن من حديد عز الدخيلة 10600 جنيه تسليم المستهلك، وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9500 جنيه.

فيما سجل حديد المصريين 9600 جنيه للطن، كما سجل حديد العتال 9700 جنيه للطن.

وسجل حديد المعادي 9800 جنيه للطن، وسجل عطية وسرحان 9750 جنيهًا للطن.

كما سجل حديد بشاي تسليم المصنع 9900 جنيه للطن وسجل تسليم الموزع 10000 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المصري اليوم

وسجلت أسواق الأسمنت تراجعات جديدة في بعض الأنواع حيث قُدرت التراجعات بنحو 10 جنيهات جديدة بالمقارنة بأسعار أمس.

أسعار الأسمنت المصري اليوم

وسجل السويس للأسمنت 730 جنيهًا للطن، كما سجل أسمنت المخصوص سجل 735 جنيهًا للطن، فيما سجل لافارج للأسمنت نحو 735 جنيهًا للطن.

وسجل أسوان 730 جنيهًا للطن، وأسمنت عسكري بني سويف تراجع مسجلًا نحو 730 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 730 جنيهًا للطن.

وسجل السويس سي ووتر 730 جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت حلوان 735 جنيهًا للطن، وسجل السويدي للأسمنت 745 جنيهًا.

وسجل الأسمنت قاهر البحار 740 جنيهًا للطن، كما سجل طن أسمنت المسلح نحو 735 جنيهًا تسليم المصنع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

إغلاق المقابر خلال أسبوع العيد بالمنصورة

30 إصابة جديدة بكورونا في مالي

«الصحة» تنفى إصابة هالة زايد بـ«كورونا»

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

عرض مسلسل «الاختيار» بدون إعلانات.. اليوم

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصحة

النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

منوعات

«سعودى»: رسمت «المنسى» لأنه شرف كبير للشعب المصرى

فقدان 3 ملايين وظيفة في اليابان بسبب فيروس كورونا

ترامب مهنئًا ابنته على التخرج: ما أحتاجه فعلًا هو محام ٍفي العائلة

«سبوتيفاي» تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا بأمريكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
خالد عكاشة
المشروع التركى لتقسيم ليبيا
ماجد حبته
صالح كامل
المزيد

الثقافة

تسوية الحالة الوظيفية للعاملين بقصور الثقافة

«أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك» الأكثر إقبالًا على بوابة الثقافة

كتبنا تطلق مسابقة «زمن الكوارنتين.. إبداعات من وحي أيام كورونا»

نقيب «التشكيليين»: كورونا دفع الفنانين للتعايش مع فن العزلة