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د. محمد الباز
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شذى حسون تنتقد رامز جلال بعد حلقته مع محيي إسماعيل

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:32 م
شذى حسون
شذى حسون
سناء إسماعيل
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انتقدت الفنانة العراقية شذى حسون، الفنان رامز جلال، بعد حلقة الليلة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، والتي وقع ضحيتها الفنان محي إسماعيل.

وقالت شذى حسون، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "أكثر شخصية زعلت عليها يا ريت احترمنا عمرة وقيمته الفنية.. رامز مجنون رسمي".

وبدأ رامز جلال، الحلقة بالسخرية من محي إسماعيل قائلًا: "بيصفر كأنه واقف في غيّة حمام، أو في عصفورة تايهة منه بيدور عليها، وعمال يرقص كأنه ولا فيفي عبده معانا.. دي تصرفات واحد عاقل تبقى مصيبة.. جاي ياخد حقن"، ووصف رامز إسماعيل بالمخبول مثله وأنه يستطيع التعامل معه لأنهما يشبهان بعضهما البعض.

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