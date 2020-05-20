رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة هروب مصاب بـ«كورونا» من مستشفى منشية البكرى

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:07 م
كورونا
كورونا
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
علقت الدكتورة أماني عاطف مدير مستشفى منشية البكرى، على واقعة تداول مقطع فيديو على السوشيال ميديا لهروب مصاب بفيروس كورونا المستجد، قائلة إنها كانت محاولة لهروب المريض ولكن تم احتواء الأمر، وعودته إلى المستشفى، وخضوعه للعلاج حاليا.

من جانبهم، أعلن أطباء مستشفى منشية البكرى، فى بيان لهم عبر صفحتهم الرسمية على "فيس بوك"، تطهير المستشفي قبل بدء استقباله لحالات كورونا، من خلال إجراء مسحات لطاقم العاملين وتجهيز سكن ملائم وعمل تخطيط للمستشفى يتناسب مع معايير مكافحة العدوى.

وأوضح الأطباء، فى بيانهم أن مطالبهم تتضمن غلق المستشفي 48 ساعة، ليتم خلالهم تطهير وتعقيم المستشفي وأخذ مسحات لجميع العاملين فيه وعزل الحالات الإيجابية التي تظهر عليها أعراض الفيروس، وتوفير جميع مستلزمات الوقاية الشخصية، بالإضافة إلى برنامج مكافحة عدوي واضح وتدريب للفريق الطبى عليها.

وأشاروا إلى أن مسئولة الطب الوقائي، حضرت إلى المستشفى، وتمت مطالبتها بعمل مسحات للعاملين، وإخبارها بعدم تطهير المستشفى من الخميس الماضى، رغم أن مرضى كورونا وذويهم يتجولون فى المستشفي منذ اليوم المشار إليه، مطالبين بحماية الفريق الطبي لاستمرار العمل فى مواجهة الفيروس، للحد من خطر انتقال الوباء.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لهروب مريض بفيروس كورونا من مستشفى منشية البكرى، وأظهر المقطع سجوده لله عقب تمكنه من الخروج من المستشفى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصحة

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

منوعات

فقدان 3 ملايين وظيفة في اليابان بسبب فيروس كورونا

ترامب مهنئًا ابنته على التخرج: ما أحتاجه فعلًا هو محام ٍفي العائلة

«سبوتيفاي» تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا بأمريكا

إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل في فرنسا بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
خالد عكاشة
المشروع التركى لتقسيم ليبيا
ماجد حبته
صالح كامل
المزيد

الثقافة

كتبنا تطلق مسابقة «زمن الكوارنتين.. إبداعات من وحي أيام كورونا»

نقيب «التشكيليين»: كورونا دفع الفنانين للتعايش مع فن العزلة

الخميس.. القاهرة الثقافي يختتم نشاطه بأمسية فنية مع جاهدة وهبي

مركز السينما التونسي ينظم ندوات للتعرف على التجارب المهنية