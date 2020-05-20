حقيقة هروب مصاب بـ«كورونا» من مستشفى منشية البكرى

علقت الدكتورة أماني عاطف مدير مستشفى منشية البكرى، على واقعة تداول مقطع فيديو على السوشيال ميديا لهروب مصاب بفيروس كورونا المستجد، قائلة إنها كانت محاولة لهروب المريض ولكن تم احتواء الأمر، وعودته إلى المستشفى، وخضوعه للعلاج حاليا.من جانبهم، أعلن أطباء مستشفى منشية البكرى، فى بيان لهم عبر صفحتهم الرسمية على "فيس بوك"، تطهير المستشفي قبل بدء استقباله لحالات كورونا، من خلال إجراء مسحات لطاقم العاملين وتجهيز سكن ملائم وعمل تخطيط للمستشفى يتناسب مع معايير مكافحة العدوى.وأوضح الأطباء، فى بيانهم أن مطالبهم تتضمن غلق المستشفي 48 ساعة، ليتم خلالهم تطهير وتعقيم المستشفي وأخذ مسحات لجميع العاملين فيه وعزل الحالات الإيجابية التي تظهر عليها أعراض الفيروس، وتوفير جميع مستلزمات الوقاية الشخصية، بالإضافة إلى برنامج مكافحة عدوي واضح وتدريب للفريق الطبى عليها.وأشاروا إلى أن مسئولة الطب الوقائي، حضرت إلى المستشفى، وتمت مطالبتها بعمل مسحات للعاملين، وإخبارها بعدم تطهير المستشفى من الخميس الماضى، رغم أن مرضى كورونا وذويهم يتجولون فى المستشفي منذ اليوم المشار إليه، مطالبين بحماية الفريق الطبي لاستمرار العمل فى مواجهة الفيروس، للحد من خطر انتقال الوباء.كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لهروب مريض بفيروس كورونا من مستشفى منشية البكرى، وأظهر المقطع سجوده لله عقب تمكنه من الخروج من المستشفى.